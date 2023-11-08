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經濟

內地10月出口跌6.4% 遜預期 進口轉升3% 分析：廠商趁價跌入貨

【明報專訊】中國海關總署公布10月份進出口數據，按美元計價，出口按年跌6.4%，遜預期的跌3.5%；進口則升3%，遠勝市場預期跌5%，貿易順差565.3億美元。有學者認為，環球貿易疲弱以致出口下跌，另一方面中國經濟逐步復蘇，廠商或藉現時部分商品價格較低時進口，以備今年底和明年首季的需求，帶動進口回升。

明報記者 黃志偉

貿易順差565.3億美元

出口商品類別方面，以美元計價，10月手機出口金額按年變幅由跌轉升，由9月跌7.1%轉增長21.8%，按月升幅則由9月升逾一倍放緩至升17.2%。集成電路（晶片）出口金額由9月按年跌5%擴大至跌16.6%，按月變幅則由升19.6%轉跌17.2%。汽車出口繼續保持增長，10月份金額按年升45.1%、按月增11.8%。

至於進口商品類別，以美元計價，自動資料處理設備及其零件（電腦及零部件）進口金額於10月大幅增長，按年升60%、按月增加27.4%；晶片進口金額按年跌幅由9月下跌17%，收窄至10月跌9.99%，惟按月由增8.87%轉跌4.14%。同時，主要商品如能源產品和礦石的進口量增長加快，例如鐵礦石進口金額按年增長22.1%，9月增4.03%，按月由跌5.93%轉升3.91%；原油進口金額按年升8.41%，9月按年變幅相若，按月升12.2%，9月跌5.91%。

具地理發展優勢 與東盟貿易額比例增

浸大會計、經濟及金融學系副教授麥萃才認為，全球貿易疲弱以致內地出口錄得跌幅，加上中美地緣政治緊張的因素影響，部分出口至歐美地區的主要商品亦減少。他續稱，內地與東盟因地理位置相對接近，有利商品運輸效率、成本降低，而且該地區經濟具增長潛力，故內地與其貿易額比例有所增加。另一方面，他認為隨內地消費力和需求逐漸復蘇，國內企業或在能源、原材料、消費品等商品的價格水平較低時而大量進口，以準備年底和明年首季的需求。

首10月進出口總值按年跌6%

以美元計價，今年首10個月進出口總值按年跌6%，其中出口降5.6%，進口跌6.5%，貿易順差為6840.4億美元，收窄2.7%。就主要目的地而言，今年首10個月，東盟貿易總值按年增0.9%，佔外貿總額15.2%；其後歐盟跌1.6%，佔13.4%，而美國跌7.6%，佔11.2%。

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