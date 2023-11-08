花旗關個人銀行業務 否認退出中國

內地擁7500員工 網點遍12城市

花旗表示，集團在全球範圍對個人銀行業務調整戰略，包括將逐步關閉中國內地的個人銀行業務。該調整並不涉及企業與機構客戶業務，花旗將繼續堅定發展中國內地的企業與機構客戶業務。聲明提到，花旗目前在中國服務約70%的財富500強企業及300多家本地領先大型企業和眾多新興中型企業，目前在華共有約7500名員工，在12個城市擁有分支網點。

另一方面，《CNBC》於同日引述知情人士消息報道，花旗集團（美：C）行政總裁范潔恩（Jane Fraser）將精簡管理層，推動削減區域經理、聯席主管和其他職責重複的人員。作為內部組織整頓計劃的一環，為范潔恩制訂重組計劃的管理人員和諮詢顧問已在探討於幾大業務部門裁員至少10%。據報，有關討論仍處於初期，未來幾周內該數字可能會有變。

截至今年9月30日止，花旗在全球擁有近24萬名員工。花旗集團曾在9月表示，將在全面的重組中削減管理層級及裁員，增加范潔恩的控制權。上月花旗已宣布將把管理層級從13層精簡至8層，報道提到，在兩個最高領導層中，將減少15%的職能角色，取消60個委員會。