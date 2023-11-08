高盛董事長：資本市場明年漸復蘇

事實上，David Solomon於去年出席同一場合指出，股票市場重新平衡或需6季時間，他於今年峰會表示，6季已經過去，雖然美國於9月IPO活動錄得輕微增長，但仍然處於相當不確定的時期，加上近日中東地區出現衝突，帶來更多地緣政治不確定因素。他料股票市場重整亦需一段時間，預計於2024及2025年，將會看到資本市場更具建設性。

施羅德：資金流出股市

對於股票市場的看法，阿波羅全球管理首席執行官Marc Rowan表示，有時候會反問自己：「現在仍有股票市場嗎？」他續稱，現時標普500指數佔美國股市值八成，其中市場產品中有六成屬ETF，10隻股票便佔標普500指數的35%，根據他最後查看，該10隻股票以約50倍市盈率的價格交易。他指出，資產主動管理的模式在過去15年的表現欠佳，約85%的時間跑輸指數，股市表現似乎由資金流動性帶動，多過於由基本面所驅動。

施羅德投資集團行政總裁Peter Harrison表示，幾乎所有股市平台都有相當多的資金流出，投資者偏好於現金，去年零售投資者平均虧損一成至兩成，當投資者有機會投資於有保證回報時，他們會抓緊機會。Harrison相信距離股票市場回歸正常仍有一段距離，將會是數以年計時間。