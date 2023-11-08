明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

瑞銀：下波金融危機或來自「影子銀行」

【明報專訊】地緣政治和高息環境持續，市場關注觸發下一個金融危機的可能原因，瑞銀董事長Colm Kelleher昨日出席國際金融領袖投資峰會時指出，危機或會出現在俗稱為「影子銀行」，即是由銀行以外金融機構向企業或個人提供的貸款上。他指金融海嘯後，銀行已被金融穩定委員會（FSB）密切監管，但資產由受監管的金融機構轉移至非銀行機構，估計現時它們管理全球約50%的資產，他擔心下一次或會出現信託危機（fiduciary crisis）。

今年3月爆發的歐美銀行危機，最後以瑞銀收購瑞信，阻止雪球滾大告終。Colm Kelleher指出，瑞信至2022年底的核心一級資本充足率有14.1%，但仍未能阻止事件發生，因此他認為問題並非出自瑞信資本不足，而是監管部門未有監察其業務模式，因此當局應該做好銀行資金來源、合資格抵押品等方面的監察，確保下一次危機出現時做好預備。他指英國已有針對高級管理層和穩定性的監管，瑞士監管部門應有更大的權力。

橋水：市場低估歐美緊縮時間

橋水聯席首席投資官Bob Prince表示，近期最大風險是市場低估歐美緊縮周期要維持多長時間，直至通脹回復至2%的水平，現時息口對工資和失業率的影響已反映了多少。他認為現時市場低估美國短期利率和歐洲長期利率，會在一段時間升至更高位的影響。長遠而言，Bob Prince關注高額發債和展期，在未來數十年或成為市場脆弱點，美債佔美國GDP的比率，由2008年的70%升至現時的120%，未來要為債務展期，每年需要發行相當於GDP 25%的債券，遠高於1960年至2008年平均的12%，認為這非常態。

德意志銀行首席執行官Christian Sewing認為，難以估計下個危機出現的原因，但資本市場情况值得關注。利率過去12個月急速上升，在目前地緣政治和通脹環境下，市場仍然相當平靜和強韌，但他擔心若再有多一個地方地緣政治升溫，市場或不再冷靜而觸發危機事件。

相關字詞﹕金融危機 影子銀行 高息環境 美債 瑞銀

上 / 下一篇新聞

人行：不太擔心內房地方債等問題 鄧普頓指資產廉宜 現應「重新關注中國」
人行：不太擔心內房地方債等問題 鄧普頓指資產廉宜 現應「重新關注中國」
高盛董事長：資本市場明年漸復蘇
高盛董事長：資本市場明年漸復蘇
恒指回吐296點 結束3連升
恒指回吐296點 結束3連升
花旗關個人銀行業務 否認退出中國
花旗關個人銀行業務 否認退出中國
內地10月出口跌6.4% 遜預期 進口轉升3% 分析：廠商趁價跌入貨
內地10月出口跌6.4% 遜預期 進口轉升3% 分析：廠商趁價跌入貨
IMF上調內地今年經濟預測至5.4%
IMF上調內地今年經濟預測至5.4%
藥明合聯招股 最多集資逾36億
藥明合聯招股 最多集資逾36億
上月底拆息曾抽至50厘 路透：內地擬阻人幣匯率受壓
上月底拆息曾抽至50厘 路透：內地擬阻人幣匯率受壓
港長期停牌公司按年減兩成 致同：明年料維持100家
港長期停牌公司按年減兩成 致同：明年料維持100家
WeWork申破產保護 涉債1455億 分析：藉機拒租美加逾50辦公室
WeWork申破產保護 涉債1455億 分析：藉機拒租美加逾50辦公室
澳洲央行再加息1/4厘 未明言再加 澳元回落
澳洲央行再加息1/4厘 未明言再加 澳元回落
受瑞信重組開支拖累 瑞銀上季虧損6年首見
受瑞信重組開支拖累 瑞銀上季虧損6年首見
張兆聰：諾誠健華明年再出海 資金或炒落後
張兆聰：諾誠健華明年再出海 資金或炒落後
美元定存高息精選
美元定存高息精選
涂國彬：利率憧憬轉降 金價望再試2000美元
涂國彬：利率憧憬轉降 金價望再試2000美元
技術取勝：百威亞太14.9元宜守穩
技術取勝：百威亞太14.9元宜守穩
三代金管局總裁30年後再同框
三代金管局總裁30年後再同框
劉思明：港股大規模向上後回吐 強勢股仍具承接力
劉思明：港股大規模向上後回吐 強勢股仍具承接力
周顯：料明年中為買樓時機
周顯：料明年中為買樓時機
湯文亮：「Call窿」冇問題 千祈唔好call loan
湯文亮：「Call窿」冇問題 千祈唔好call loan
越秀油塘項目每呎補價2040元 4年大跌六成 料提供1393伙住宅
越秀油塘項目每呎補價2040元 4年大跌六成 料提供1393伙住宅
盧華放售侯王道地盤 估值2.7億低去年一成
盧華放售侯王道地盤 估值2.7億低去年一成
NOVO LAND 2A「雙11」推售186伙
NOVO LAND 2A「雙11」推售186伙
曉柏峰明上樓書 本周開價首批約百伙
曉柏峰明上樓書 本周開價首批約百伙
第一城兩房390萬沽 6年半實蝕近兩成
第一城兩房390萬沽 6年半實蝕近兩成
澄天主打細單位 民生配套足
澄天主打細單位 民生配套足
「山窿謝記魚蛋」原址 港人集體回憶
「山窿謝記魚蛋」原址 港人集體回憶
基金特區：貝萊德：藉AI提升測市準確度 系統化投資進黃金時代
基金特區：貝萊德：藉AI提升測市準確度 系統化投資進黃金時代