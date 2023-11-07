內地客5928萬沽W LUXE 3年蝕五成

上述物業為W LUXE 27樓全層，面積約6676方呎，連3116方呎天台及960方呎平台，以呎價約8880元售出，成交價約5928萬元。肖潭平2020年底以1.29億元向新地（0016）一手購入，並以呎價19,339元創下項目新高，但事隔3年，原業主帳面勁蝕約6983萬元或54%。

資本中心銀主盤1.48億沽

11年貶值31%

另原由內房天譽置業（0059）持有的灣仔資本中心14樓全層銀主盤，面積約1.45萬方呎，最新以約1.48億元售出，呎價約1.02萬元，資料顯示，天譽置業早於2012年底以約2.15億元購入上述物業，現成交價較11年前貶值6700萬元或31%。值得一提，聯合出版集團9月底曾以近2.4億元購入同廈23樓全層，物業面積15,727方呎，呎價15,260元，即現時14樓銀主盤呎價較1個多月前同廈低約33%。

羅守輝不足6000萬放售洗衣街舖

此外，投資者羅守輝或相關人士持續減價放售物業，中原（工商舖）商舖部高級分區營業董事鮑昌華表示，旺角洗衣街193號地下及1樓連8個車位，面積約3506方呎，原叫價6800萬元，最新減價至5980萬元，扣除車位價值，每方呎叫價約1.3萬元。羅氏2018年5月以6000萬元購入該物業，現放售價略低於購入價。上址羅氏等於2013年以5850萬元購入的筲箕灣南安街1至7號嘉裕大廈地下B部分地舖及1樓全層，面積6228方呎，則以5980萬元放售，每方呎叫價約9600元。