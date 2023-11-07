澄天再沽特色戶 實呎高見2.05萬

【明報專訊】綜合市場資訊，本月至今整體一手成交暫錄約155宗，其中英皇（0163）旗下香港仔約17個月樓花澄天，透過招標售出兩伙特色戶，其中5樓C室，實用面積365方呎兩房間隔連104方呎平台，成交價750萬元、實呎逾2.05萬元，創項目呎價新高；另5樓E室，實用面積245方呎1房間隔連144方呎平台，成交價490萬元、實呎2萬元。澄天上周開售至今累售37伙，套現約2.3億元。
路勁（1098）旗下已屆現樓的黃竹坑港島南岸晉環，新沽出2B座9樓D室，實用面積294方呎開放式戶，成交價636.6萬元、實呎2.16萬元。
事實上，不少新盤昨日均錄連環成交，原由高銀金融（0530）前主席潘蘇通或相關人士持有、現賣方為金鋑的何文田傲玟，新錄3宗成交，售出單位包括2座17樓及25樓A室、17樓B室，實用面積1403至1425方呎，均屬3房間隔，成交價3114.6萬至3479.4萬元、實呎2.22萬至2.48萬元。
傲玟林海山城昨各沽3伙
新界方面，希慎（0014）及香港興業（0480）合作、已屆現樓的大埔露輝路林海山城，成交紀錄冊顯示連沽3伙、吸金逾7247萬元，售出單位包括第16座3樓B室，以及同座2樓、3樓A室，實用面積1160至1586方呎、屬3房至4房設計，成交價1902.4萬至2696.2萬元不等、實呎1.64萬至1.7萬元，買家成交期90日；市場消息指出，上述單位由同一組本地買家購入。
星凱‧堤岸連售兩伙涉近2200萬
中洲旗下火炭現樓星凱‧堤岸，亦連售兩伙吸金近2200萬元，當中第5座5樓A室，實用面積633方呎3房間隔連299方呎平台，成交價1141.7萬元，實呎1.8萬元。
長實（1113）與新地（0016）合作、預計明年首季交樓的屯門青山公路飛揚1期，則售出一伙兩房連開放式廚房戶，為1座11樓E室，實用面積469方呎，成交價651.2萬元、實呎1.38萬元，買家為外地回流人士。