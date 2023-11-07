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經濟
2023年11月7日星期二
湯文亮 敢說反話
投資策略
港股升302點撲萬八 成交衝破千億 美債息跌A股做好帶動 科網股領漲
中證監撐業界併購重組 中資券商股大勇
萬科獲深國資委力撐 大股東研注百億
匯豐「卓越理財尊尚」下月中取代「尚玉」
小米汽車車架曝光 料備自家音響
港半島酒店出租率按季跌至38%
平保倡客均利潤等3指標重塑估值模型 指傳統保險估值未能反映綜合金融模式價值
首3季新業務利潤升37% 保誠料動力延續至今季
HKCMP：GEM改革應放寬上市門檻
碧服溢價增持合富輝煌 交易涉資近1.6億
「學校起動」支援弱勢中學生 獲配對企業資助 獎學金得主：可專注學業
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技術取勝：銀河娛樂跌勢或喘定
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唐英年盡地主之誼 贊助金融領袖峰會晚宴紅酒
劉思明：倘成交轉旺 大型科網股料起飛
周顯：樓價不會重現2003年狀况
湯文亮：利息高是買樓良機？
預售樓花零新申請 相隔4個月再現 發展商放慢推盤 已批惟未推售涉1.55萬伙
澄天再沽特色戶 實呎高見2.05萬
太古城連天台888萬沽 9年實蝕5%
內地客5928萬沽W LUXE 3年蝕五成
內地專才租MONACO MARINE 預付一年29萬
湯文亮：利息高是買樓良機？
【明報專訊】在剛過去周末，有買了新樓盤的買家在接受傳媒時爆了一句「利息高就是買樓良機」，反對聲音從四方八面而來，我覺得很奇怪，反對別人買樓如吹縐一池春水，干卿底事。
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