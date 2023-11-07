薛偉傑：「神舟十六號」驚險返回 惹網上熱議

主傘現破洞 着陸速度偏高

然而，不少眼利的科技界網紅和網民卻從央視直播的視頻中發現，「神舟十六號」的返回艙着陸時明顯出現了一些異常狀况，甚至稱之為驚險也不為過。隨後幾日，有關視頻在網上瘋傳，「神舟十六號」的着陸是否成功和正常，在網上掀起各方爭論。

先說一說，「神舟十六號」返回艙的着陸到底和以往的中國太空船返回艙有何不同，有什麼令人覺得驚險。首先，從官方視頻可以看到，在「神舟十六號」返回艙着陸前，其主降落傘已出現了一個小破洞，估計面積約為3至4平方米。此外，「神舟十六號」返回艙的着地速度亦偏高。而着陸之後，除了翻起大量塵土外，「神舟十六號」返回艙還在地上翻滾了好幾下才停下。而從官方發布的相片亦可以看到，當太空人被抬出返回艙時，返回艙其實是傾側了，而不是以底部着地。因此，一時間，有些網民不禁懷疑，「神舟十六號」返回艙的着陸是否出現了一些失誤，3名太空人是否在鬼門關前驚險地走了一趟，中國的載人太空任務是否太過輕視太空人的安全。

內地媒體大多數強烈否認「神舟十六號」返回艙的着陸是失敗，斥之為「純屬謠言」，強調上述幾個狀况為正常現象，並逐點反駁，甚至質疑提出有關言論的人是「別有用心」。內地媒體提出的理由是，由於返回艙正受地球引力牽引下降，當它的主傘釋放和張開時，會受到劇烈拉扯和摩擦，出現破損為正常現象，甚至在所難免，以往「神舟五號」至「神舟七號」的主傘其實都曾破損，只是肉眼不容易看到而已。

而「神舟十六號」返回艙主傘面積達1200平方米，即使出現一個破洞，只要其面積不超過主傘面積的1%，就不會影響返回艙安全着陸，這個狀况也是在設計之內。即使再退一步來說，假設主傘因為破洞太大而失效，太空人還可以切斷主傘，再釋放一個面積達750平方米的後備傘，以確保軟着陸。至於返回艙着陸時翻起大量塵土，則是因為它啟動了反推引擎。返回艙在地上翻滾了幾下，則相信是因為現場的側風太大。

平心而論，筆者覺得，網民和內媒提出的科學觀點都有其理據。不過，內媒未提及「神舟十六號」返回艙的着地速度是否偏高。筆者認為，其着地速度明顯有些偏高，若不是內媒強調，甚至看不出它有啟動反推引擎來減速，有可能是啟動反推引擎的時間太遲也說不定。

至於返回艙翻滾了好幾下才停下，筆者亦認為，很難接受這屬於正常狀况。畢竟，美國SpaceX公司回收其「獵鷹9號」火箭的第一級，也是靠啟動反推引擎，但明顯非常平穩。沒理由中國的載人太空船返回艙着地時，大家反而要接受它可能會翻滾。

過程非失敗 應屬「有驚無險」

從相片看來，筆者相信「神舟十六號」的3名太空人或許沒有大礙。但這次着陸確實是出現了一些異常甚至可以稱為驚險的狀况，或者至少也應該稱為「有驚無險」，雖然不算是失敗，但也絕對不可以稱之為「圓滿成功」。 而中國官方機構和媒體面對國內外網民一些實事求是、本着科學精神的質疑和善意提醒，亦應該同樣以科學的精神和專業的態度回應，切忌動輒以陰謀論上綱上線。

最後，筆者不得不說，中國在推進太空計劃時，切忌好大喜功、急於求成，尤其是將來實行派人登月計劃時，更必須將太空人的安全放在第一位。這次「神舟十六號」返回艙的驚險着陸，令筆者想起了中國第一名太空人楊利偉。

眾所周知，中國是在2003年10月15日發射「神舟五號」太空船，首次載人太空飛行，當時的太空人就是楊利偉，但在發射時，火箭和太空船之間出現了低頻率的共振，幸好未釀成意外，但有關方面一直隱瞞此事。楊利偉在大約2020年接受訪問時才透露，當時其內臟被10Hz以下的低頻震動，十分痛苦，全靠「死頂」才捱過那26秒。筆者覺得，當時無出事，其實已經是有些幸運。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]