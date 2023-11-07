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經濟
葉仕偉博士 金科育律

投資策略

葉仕偉：數字資產託管獨立 成監管措施大趨勢

【明報專訊】香港金融科技周2023「金融科技新定義」於周日（5日）落幕，其中不少嘉賓的討論和企業展覽，都是有關虛擬資產、數碼貨幣、現實世界資產（RWA）代幣化等的議題。自香港金融科技周2022，香港特區公布虛擬資產制度以來，虛擬資產交易平台或交易所的發牌成為熱門話題。但我們也不應忽視與之互補的業務——數字信託託管（Digital trust and custody），它是生態系統中至關重要的利益相關者之一，也是虛擬資產行業的把關人。自去年起，海外及本地虛擬資產交易所的倒閉事件，為數字資產信託和託管服務的獨立性敲響了全球的重要警號。

幾家加密貨幣公司（尤其是FTX）的倒閉凸顯了加密貨幣公司將自己的資產與客戶資產混合的程度。為了保護投資者（Investors protection），多個加密貨幣友善國家將實施數字位資產託管隔離（Digital asset custody segregation），SEC及MAS也朝着這方向發展。根據四大會計師事務所之一，在數碼資產的方面，託管是指安全保管用於在區塊鏈網絡上，執行交易的加密私鑰的過程。任何個人或實體都可以成為數碼資產的託管人，掌控區塊鏈錢包私鑰。不過，這些託管人已發展到專門針對機構需求提供合規和安全的託管解決方案。他們還擴大自身的角色，以幫助客戶探索和參與新的商機和資產類別，例如去中心化金融（DeFi）、非同質化代幣（NFT）、證券發行代幣（STO）、穩定幣（Stable coin）和央行數字貨幣（CBDC）等。

有關數字資產託管，根據筆者的觀點及市場同行的報告，我們列出了7個要點，與讀者分享：

（1）數字資產託管：不止是持有數字資產。它旨在提供一種安全、高效且合規的方式來管理這些資產。它是數字資產金融基礎設施的重要組成部分。

（2）監管環境：數字資產託管，複雜且不斷變化的監管環境。這需要監管機構（如金管局和證監會）的支持和數字資產信託託管公司的協作，為健康的數字貨幣虛擬資產生態系統，制定明確且一致的有效監管要求。

（3）成本效益：目前有相當多的金融機構，正在嘗試申請虛擬資產服務提供商（VASP）牌照。由於信託和託管系統的複雜性，需要對信息技術系統進行大量投資。因此，尋求數字信任和託管的第三方外包服務，有助降低某些內部開發成本和時間。

（4）安全系統的挑戰：數字資產託管面臨重大安全挑戰，包括黑客攻擊和資產丟失的風險。這給行業敲響了警鐘，要求數字資產行業優先考慮安全性，並與用戶建立信任。數字資產信託和託管服務的獨立性，尤其重要。

（5）傳統金融的融入：傳統金融機構在數字資產託管的發展中，可以發揮至關重要的作用。他們的專業知識和基礎設施，可以幫助推動數字資產的採用，並培養對數字資行業的信任及參與，重新活化傳統證券的買賣，例如證券型代幣發行（STO）。

（6）金融科技的未來：數字資產託管有潛力徹底改變金融領域，使其更加安全、高效和包容。它將傳統金融與Web3連接起來，這是對金融科技未來的一瞥。

（7）地緣政治和數據隱私：對於數字資產託管的前後端系統，即使是雲解決方案，數據中心的選址也要考慮地緣政治問題。

託管，一向是指有價資產的保管和保護。在傳統金融體系中，託管服務通常由銀行、金融機構或專業託管公司提供。這些實體承擔持有和保護現金、證券和實物憑證等資產的責任。隨着數位資產的興起，出現了對專業託管服務的需求。數位資產，是無形的，僅以數位形式存在，與傳統資產不同，由於其去中心化性質和對加密私鑰的依賴，它們需要不同的託管方法和監管措施。

[葉仕偉博士 金科育律]

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