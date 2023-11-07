馬斯克發布了一張截圖，顯示Grok對「如何製作可卡因」的問題進行回覆。Grok列出了多個步驟，首先是「拿到化學學位和緝毒局牌照」，然後在偏遠地區建立秘密實驗室，獲得古柯葉等化學物品後開始煮，「希望你不會發生爆炸或被捕」，最後補充說「只是開玩笑」，並警告用戶不要以身試法。

處初期測試 供部分用戶試用

xAI表示，針對初中數學和Python編碼的第一輪測試，Grok勝過「運算類別所有其他模型，包括ChatGPT-3.5和Inflection-1」。不過xAI承認，Grok仍可能產生虛構或矛盾的信息。Grok目前處於初期測試階段，僅供部分用戶試用。

馬斯克表示，Grok一旦完成測試，將提供X「Premium+」用戶訂閱，月費16元。ChatGPT月費為20美元。

Google旗下AI聊天機械人Bard卻似乎背叛其母企。《紐約郵報》報道，在向Bard提問，是否同意美國司法部指控Google涉嫌違反壟斷法的觀點時，Bard竟然表示，美國檢察官的證據清楚表明，Google「非法利用其壟斷權力來維持在搜尋市場的主導地位」。

（綜合報道）

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