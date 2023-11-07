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經濟
國際金融

韓禁沽空 股市急升近6% 金融海嘯爆疫曾推 被質疑今次非陷危機

【明報專訊】韓國昨天起再次實施具爭議性的股票沽空禁令，推動韓國綜合股價（KOSPI）指數收市升5.7%，是2020年3月以來最大升幅。海外投資者大量買入股票，反映資金回補空倉。近期被大手沽空的電動車電池廠LG Energy Solution（韓：373220）及電池材料供應商Posco Future M（韓：003670），昨股價分別升逾兩成及接近三成，成為KOSPI指數上漲的重要動力。

韓國金融委員會表示，今次禁令將持續約8個月，以遏制對冲基金等投資者的非法交易手段，讓監管機構「積極」改善交易規則和制度。直至明年6月底，市場人士將禁止借入KOSPI 200指數及韓國創業板KOSDAQ 150指數的成分股進行沽空交易，但此前的空倉不受影響。

或為國會改選前安撫散戶

市場人士指出，這已是韓國第4次頒布全面的沽空禁令。此前3次均發生在危機時期，分別是2008年金融海嘯、2011年歐債危機及2020年新冠疫情期間，質疑今次並非在危機下實施禁令，可能是為了在明年4月韓國國會改選前，安撫韓國散戶。

Exome資產管理分析師Wongmo Kang指出，沽空禁令是沒有根據的，很多人認為這是政治舉措，而韓國市場往往「深受散戶影響」。

韓國公眾對沽空的看法負面，不時為此發起抗議。一些執政黨議員曾敦促政府暫停股票沽空，以回應散戶訴求。 韓國當局雖於2021年5月，撤銷新冠疫情期間，針對KOSPI 200指數及KOSDAQ 150指數的沽空禁令，但針對約2000隻個股沽空禁令仍然生效。

今年早前，電動車相關企業及人工智能概念股備受追捧，推動韓國股市顯著向上。不過投資者其後對利率高企的擔憂，逆轉了韓股升勢。但即使在韓國股市周一急升前，KOSPI指數今年以來的升幅也接近6%，相比MSCI亞太指數僅升0.6%。

市場人士：或礙外資參與韓股

市場人士指出，今次沽空禁令可能會妨礙外國機構投資者參與韓國股市，並可能影響韓國尋求在MSCI編制的股票指數，由新興市場晉升為已開發市場的地位。

不過韓國金融監督院院長李卜鉉表示，今次禁令是為了保護散戶，並改善沽空機制。韓國金融委員會委員長金周顯亦稱，發現跨國投行大規模進行無貨沽空等非法活動，破壞公平價格形成，損害市場信心。

在禁令頒布前，金融監督院表示，計劃對跨國投行的沽空交易進行全面調查，以杜絕「無借貨沽空」（Naked Short Selling）。據悉，約10家國際銀行將面臨調查。

金融監督院上月建議，對兩家「經常故意」從事「無借貨沽空」的跨國銀行判以巨額罰款。韓國媒體稱，兩家涉事投行分別是法巴香港子公司和匯控。不過彭博社指出，在價值1.7萬億美元的韓國股市，沽空交易佔比很少，約佔KOSPI市值0.6%，並佔KOSDAQ市值1.6%。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕散戶 禁令 韓國綜合股價（KOSPI）指數 沽空

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