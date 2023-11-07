碧服溢價增持合富輝煌 交易涉資近1.6億

完成交易後將觸發全購

完成前述交易後，扶偉聰家族及關連人士在合富輝煌持股由原先42.42%攤薄至30.57%。由於碧服在接手有關股份前已持有合富輝煌25%股權，完成增購股權及認購新股交易後，在合富輝煌持股超過全面收購觸發點，因此按例需要向合富輝煌的股東作全面收購。合富輝煌將召開股東特別大會，尋求批准向碧服配發新股，其指透過碧服認購注入的新資金，將用於業務發展及一般營運資金。碧服強調，會以內部資源收購及認購合富輝煌的股份。

雙方指出，透過今次戰略合作，碧服與合富輝煌將於房地產代理服務領域整合各自競爭優勢及共享線上渠道及線下資源，構建業務協同效應。透過認購股份增持合富輝煌股權以持續支持合富輝煌業務務發展，實現碧服之戰略願景及目標。

合富輝煌認為，碧桂園擬支持其開發綜合交易平台，預計將增加合富輝煌的服務內容並擴大客戶範圍，從而為合富輝煌帶來更多業務機會及商機。