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經濟

匯豐「卓越理財尊尚」下月中取代「尚玉」

【明報專訊】匯豐宣布全新推出「匯豐卓越理財尊尚」客户品牌，以取代舊品牌「匯豐尚玉」，新品牌將於今年12月11日推出，而其客戶門檻將維持不變，繼續為全面理財總值不少於100萬美元（約為780萬港元）的客戶提供服務。

門檻不變 醫療禮賓等推新服務

匯豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹表示，以往「匯豐尚玉」所提供的服務將於「匯豐卓越理財尊尚」中繼續，並於醫療禮賓、生活旅遊及理財方面推出新服務。

全新「匯豐卓越理財尊尚」客戶將可享餐廳餐飲禮品卡及迎賓款待等禮遇；醫療禮賓服務方面，客戶可享全天候醫生和註冊護士醫療諮詢；理財方面，投資一定額度可享現金回饋等等。

匯豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如，昨於匯豐「卓越理財尊尚」傳媒發布會上表示，今年上半年匯豐香港全面理財總值達100萬美元以上的全新個人客戶數目，按年升逾一倍，而當中逾九成的客戶均有使用匯豐的財富管理服務。許長虹亦表示，對下半年全新個人客戶數目的增長勢頭感到樂觀。

人手方面，匯豐香港區財富管理及個人銀行業務分銷主管彭淑貞表示，預計全年零售銀行新聘前線人手數目較去年升兩成，而客戶經理新聘人手數目則較去年升七成。

至於財富管理方面，匯豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶財富管理主管安博哲（Sami Abouzahr）表示，香港市場的確有所轉弱，市場成交量亦有所降低，儘管外圍經濟環境充滿挑戰，他仍留意到今年有一大筆資金流入理財產品。

他續指出，客戶仍對中國及香港市場有興趣，而客户亦會偏好於將其資產投資多元化，如投資日本及印度等地區，以分散其風險。

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