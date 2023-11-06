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經濟
袁國守 退休綢繆

財富管理

揀MPF基金 非只睇收費高低

【明報專訊】本港強積金（MPF）制度實施至今快23年，成立初期不時被批評收費高，但積金局指，截至今年9月底，強積金收費水平的平均「基金開支比率」已降至1.35%。挑選MPF基金，固然收費愈低愈好，但還應比較各基金回報，且MPF是長線投線，制定投資組合時，同時視乎個人年紀去挑選基金更合適。

明報記者 袁國守

積金局主席劉麥嘉軒於最新的積金局網誌稱，在局方和業界共同努力下，用以衡量強積金收費水平的平均「基金開支比率」（顯示強積金基金的費用及開支，佔基金淨資產值的百分比），已由2007年的2.1%，降至今年9月底1.35%，減幅36%；在404隻強積金基金當中，120隻（近30%）基金的基金開支比率低於1%。雖然費用在過去數年有一定程度減幅，但積金局認為，收費仍有進一步下調空間。

數據顯示，佔基金收費最大比重的是行政費，佔整體收費超過四成。有見及此，積金局現正全力構建的「積金易」平台，以降低行政費為目標。該平台旨在將強積金計劃的行政工作程序標準化、精簡化和自動化，積金局預期在平台運作首兩年，計劃成員須支付的行政費預計平均降低30%，10年內累計節省高達300億至400億元的行政成本，相當於期內原來行政費的41%至55%。

根據強積金基金平台（mpfa.org.hk）資料，截至今年9月底，最低開支比率的5隻基金，最近期基金開支比率由0.17%至0.25%，扣除費用後累積回報（5年期）由3.74%至5.40%，全屬強積金保守基金（見表）。期內，最高開支比率的5隻基金，最近期基金開支比率由2.07%至2.25%，扣除費用後累積回報（5年期）由-1.24%至-8.48%，其中主要為保證基金。

雖然收費高低是重要考慮因素，但「打工仔」還要留意，在選擇基金時，收費高低並非唯一的指標，基金表現亦是衡量個別基金是否物有所值的重要因素；例如某隻基金透過積極管理而爭取到較佳回報，即使收費較高，其「性價比」可能比收費較低但回報較遜色的基金為高。

事實上，不同種類基金的風險程度各異，在挑選基金之前，應先了解自己的承受風險能力，而影響承受風險能力的主要因素包括投資期、投資取向及為退休所作的其他儲蓄或投資等。

簡單來說，如果投資期（即距離退休的年期）較長，可考慮選擇較進取的基金；相反，如果投資期較短，則或可考慮選擇較保守的基金。至於投資取向，這與供款人願意接受風險的程度有關，通常受個人性格、過去的投資經驗及投資目標等因素影響。此外，若供款人已有充足的退休儲備或投資，或可考慮在強積金投資上較為進取，從而達到較高目標的回報。

「懶人基金」收費設上限

劉麥嘉軒表示，假如計劃成員沒有時間或欠缺投資知識，可考慮選擇俗稱「懶人基金」的「預設投資策略」（default investment strategy（DIS）），旗下的基金收費設有上限，管理費用及經常性實付開支，分別不可高於基金每年淨資產值的0.75%和0.2%，後者隨着個別受託人和計劃轉移到「積金易」平台後更會下調至0.1%。此外，DIS的投資設定亦具全球分散投資及「隨齡降險」機制，受不少計劃成員歡迎。

截至今年6月，有300萬個強積金帳戶有投資於DIS及旗下基金，佔帳戶總數27%，帳戶總數和佔比均持續增長。

自DIS在2017年4月1日推出以來至今年9月，旗下的核心累積基金平均年率化淨回報達4.4%，跑贏其他強積金基金類型。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 退休綢繆]

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