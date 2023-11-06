海天晉4房戶租5.3萬 家庭客承租 每呎55元

屋苑對上錄得最大宗租賃，要數到今年暑假期間，位於海天晉1座中層A室，實用面積1391方呎，4房雙套連儲物室間隔，望海景，獲韓國家庭以每月6.1萬元承租，實用呎租約44元。業主2016年以2092.6萬元購入，租金回報約3.5厘。

蔚林居3房戶3.4萬租出

此外，中原地產分區營業經理黃冠仁表示，高息環境下，部分用家觀望後市，由買轉租，其中九肚山蔚林居F座低層02室，實用面積934方呎，3房1套間隔，獲區內家庭客以3.4萬元承租，實用呎租36.4元。業主2013年1168萬元購入，租金回報約3.5厘。

深灣軒極高層兩房租1.95萬

香港置業分行高級聯席董事胡淑明則表示，鴨脷洲深灣軒1座極高層戶，實用面積約482方呎，兩房間隔，向西北望開揚景，獲專業人士1.95萬元承租，實用呎租約40.5元。業主2021年9月以約1000萬元購入單位，租金回報約2.34厘。