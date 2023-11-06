馬泰陽：暫緩加息 利樓市價穩量升

事實上，港美息口走勢並非一致，美國聯儲局自2022年3月起開始加息11次，累計幅度達5.25厘，但香港在今輪加息已累計加息5次，共0.875厘。然而，美國聯儲局表示今年內仍有機會再次加息，倘若美國再次加息，港美息口差距將擴大，屆時HIBOR或有機會挑戰有紀錄以來的歷史新高；同時，亦不排除有本地銀行因應加息壓力及資金成本而上調最優惠利率（P）。不過，市場預料美國加息潮將進入尾聲，業主供款壓力將有望舒緩，有利市民入市。

據差餉物業估價署最新公布的樓價指數顯示，今年9月整體售價指數報332.1，按月再跌1.7%，年內的樓價升幅已全部蒸發，更倒跌0.8%，最新指數為近6年半新低。隨着《施政報告》減辣，相信有不少的準買家於市場內尋寶，料市場平價放盤將迅速被市場消化，故本港樓價有機會回穩，住宅物業交投將提速。

回顧第三季樓市，新盤市場方面，香港置業資料研究部綜合一手住宅物業銷售資訊網資料顯示，第三季新盤銷售量錄2091宗，較第二季的2752宗減少約24%，連跌兩季。展望第四季，新盤銷售量在發展商積極推售下，料有望回升至約3000宗的今年季度次高水平，而二手交投按季有望增至逾8000宗水平。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]