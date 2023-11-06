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經濟
布少明

投資策略

布少明：新盤排隊登場 勢帶動樓市

【明報專訊】日前金管局公布，今年第三季末，負資產住宅按揭貸款宗數報約1.11萬宗，較今年第二季末的3341宗，按季增加2.3倍，屬於今年季度新高，主要受累樓價持續回落。筆者認為毋須過分憂慮，因早前《施政報告》公布樓市減辣、扶持經濟與吸納人才等措施，相信將對樓市及經濟帶來正面刺激作用，有助樓市慢慢止跌回穩甚至重拾升軌，所以負資產問題應該不會進一步發酵。

事實上，自從新房策塵埃落定，雖然二手交投暫時未見明顯大幅反彈，但無論成交價及睇樓量均漸見回升，持續積壓的購買力，相信將漸漸釋放。美聯樓價指數最新報143.63點，按周跌0.57%，連跌11周；本年迄今跌1.65%，為逾6年半新低。至於單計第三季，按季跌4.8%，跌幅比次季跌約0.4%明顯擴大，難免令部分按揭成數較高人士淪為負資產。

一手方面，綜合一手住宅物業銷售資訊網及市場資料統計，以10月首24日《施政報告》前計算，一手成交量錄168宗，平均每日7宗；10月25日至31日的7日間，一手成交量錄171宗，平均每日24宗，升幅逾2.4倍，充分反映不少準買家加快入市步伐，刺激一手交投。最近新盤市場「群盤並起」，據統計，11月將有多個全新盤登場，當中不乏矚目大型新盤，涉伙數超過3000伙，勢必成為帶動樓市邁向復蘇動力。

個人預期，在一手明顯加快步伐下，相信11及12月一手成交量將重上逾千宗水平，帶動第四季一手成交升至3000宗，比第三季按季急升逾四成。至於樓價方面，鑑於最近發展商推盤積極，新盤定價仍然吸引，預期樓價短期內難以迅速回升，但在樓市氣氛好轉下，有望止跌回穩。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]

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