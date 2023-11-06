廖偉強：樓市最壞時刻已過

額外印花稅（SSD）將綑綁業主的年期由三年改為兩年，這修訂會釋放約8萬個單位，可免繳辣稅轉售，市場二手放盤量可能因此大增，對樓市構成壓力。當然，並非每個近年買樓的業主都急於放售單位，如果是自住物業，只要有能力繼續供款，樓價的短期上落沒構成影響，不會輕易考慮賣樓搬家。不過，這個信息已令發展商推售新盤時有所顧慮，不敢因為減辣而上調售價，至於二手市場，業主也因為競爭加劇，不敢貿然反價。

至於外地人購買本港的物業所要繳交買家印花稅（BSD）及新住宅印花稅（NRSD）亦減半，合共的總稅率由原先30%降至15%。有些人覺得以往用公司轉售形式，出售物業予內地人，其實已可達至慳稅效果，反觀今次減半後，仍要付高達15%印花稅，於是簡單地推論減辣沒威力。筆者對此不敢苟同，皆因在市場上以私人名義持有的單位放盤，遠多於公司名義持有的放盤，買家的選擇多，所以今次的措施，絕對有助加強內地人的購買意欲。修訂NRSD，不但惠及來港置業的內地人，對投資者而言亦有好處。

筆者相信，業主及發展商在減辣後，仍沒有可能借勢調升價錢，反而願意繼續以較克制的價格出售；另一方面，客源會因為減辣而增加，交投量會同步回升，這對地產代理的生意絕對有幫助。觀乎近期市况，最壞的時刻應該已經過去了。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]