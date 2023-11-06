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經濟
2023年11月6日星期一
劉思明 數據尋寶
投資策略
余偉文：外資配置中國資產不減反增 金融峰會今起舉行 助外企加深了解香港內地
稱大行高層來港 助增信心擴本地業務
派定心丸 負資產按揭拖欠率低
上市公司商會：GEM改革未對症下藥 冀減主觀審查
首域盈信劉國傑：中國股市值博 優質股可吸納
減少持股數目 增持核心持股
資本集團關穎嫻：美元貨幣基金或走資 湧全球股債
富蘭克林鄧普頓徐力高：中國積極科技創新 不似當年日本
龍蟠業績好壞 受材料價牽動
HashKey：港虛擬資產政策幫助大 指JPEX屬個別事件 港具潛力發展
Web3企業難開銀行戶口 「需一步一步來」
兆科眼科擬擴銷售市場 欲港推治近視藥NVK002
財政部長：加快推進新國債發行使用
鴻海銷售按年連跌9個月 看好今季
乾燥式廚餘機 方便家庭使用
擬明年開拓內地一線城市
北上退休 出租港物業賺生活費
環球經濟數據
金子：憧憬美息見頂 友邦Call 19425
張兆聰：吉利博業績改善 可炒落後
張兆聰：減肥藥潛力大 NVO趁低吸
伍禮賢：美團基本面穩健 季績前可博彈
王良享：人幣日圓落後非美貨幣 下季望扭轉
投資者及理財教育委員會：特專科企設上市門檻 認清投資風險
袁國守：印度基金具潛力 不宜瞓身
謝偉銓：物業條例宜修訂 強化維修管理
八達通自動增值 享回贈慳車費
沈永年：買樓先睇需要 理性看市場消息
富蘭克林鄧普頓：利率近見頂 環球固定收益市場吸引
許健生：灣區數字產業峰會內容與目標
陳正犖：英鎊或續區間波動 日圓留意100天線
溫傑：中海油業績穩健 可趁回調吸
袁國守：大市反彈非轉勢 先睇可否破18000
林少陽：港地產股或超跌反彈 長遠挑戰多
技術取勝：蒙牛剛升穿降軌
李聲揚：大刁過後 繼續持有新創建的理由
蔡金強：利率壓力紓緩 美股五連陽
艾雲豪：亞馬遜給TVB的挑戰和啓迪
李順威：基金經理調查：逾半料本季股市彈
劉思明：博反彈瞄準醫藥教育汽車
瑞銀亞洲：投資者開淡倉 比亞迪熊52006
摩根大通亞洲：小米蘋果銷情佳 瑞聲購20358
周顯：東涌地流標 地產界「賤物鬥窮人」
王弼：油股炒波幅機會再現
曾淵滄：恒指須升破18290始恢復信心
湯文亮：點解咁多半新樓要蝕讓？
陳永傑：倘美再加息 樓股面對衝擊
廖偉強：樓市最壞時刻已過
布少明：新盤排隊登場 勢帶動樓市
馬泰陽：暫緩加息 利樓市價穩量升
老虎堂港代理老闆1688萬沽萃峰 兩房戶實呎2.48萬 持貨12年賺兩成
兩盤開售帶挈周末一手破百宗 10個周末最旺
川田粉嶺安全街地補價7500萬
上月工商舖買賣不足200宗 3年半新低
海天晉4房戶租5.3萬 家庭客承租 每呎55元
啟德海灣享內海景 主打細戶
都會駅交投淡 均呎企穩1.5萬
揀MPF基金 非只睇收費高低
劉思明：博反彈瞄準醫藥教育汽車
【明報專訊】港股上周先回後漲，恒指全周升1.5%，又去到關鍵位置，是再一次完成反彈掉頭向下，抑或打破困局，本周或有答案。破局有待分曉，但下半年來的炒作主題明顯。
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