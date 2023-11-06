袁國守：大市反彈非轉勢 先睇可否破18000

然而，熱錢輪流炒作下，年底前有機會流入港股，其一原因是估值低殘（預測市盈率8.75倍），而且基金年底前或「粉飾櫥窗」，恒指短期有望升多浸，先看能否突破18,000點關。今期封面故事訪問了首域盈信劉國傑，他指中國股市已反映不少壞消息，現階段入市具值博率，值得細閱。

板塊方面，債息轉跌，息口敏感股可吼，除高息股如領展（0823）之外，科技股更值博，除因憧憬受惠息口見頂借貸成本降，「雙11」即將來臨，而相關促銷活動上月底已展開，阿里（9988）和京東（9618）等電商平台亦見偷步炒高，短線不妨跟勢走一轉。不過，靠消息炒作通常甚「短癮」，一旦有糊要先食，不宜「磨爛席」。

明報經濟投資理財副採訪主任

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 主編的話]