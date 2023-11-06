許健生：灣區數字產業峰會內容與目標

講開行業峰會，筆者借此專欄推介一下由廣東省電腦商會、香港電腦商會及澳門電腦商會將在本月28號於廣州長隆國際會議展覽中心共同舉辦「粵港澳大灣區數字產業峰會」暨廣東省電腦商會30周年慶典。三地電腦商會希望藉着數字產業峰會這個平台，將傳統電腦行業與數字產業連結，提升區內整個資訊科技產業的先進性與競爭力。粵港澳電腦商會共同願景：

（1）三地協同發展，擘畫灣區數字產業新藍圖。近年來，多維度的技術變革正在推動社會快速發展，從IT時代到DT時代再到AI時代。計算機、互聯網、信息、通信等數字技術廣泛滲透到各個領域，數字孿生、大數據、雲計算、AR/VR、人工智能、工業互聯網、區塊鏈、元宇宙等數字產業在粵港澳大灣區乃至全球快速發展。香港具有發展數字技術、數字經濟的活力和環境，特區政府主動對接國家「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設和「一帶一路」高質量發展等國家戰略，專門成立了數字化經濟發展委員會，推動數字產業化、產業數字化進程。粵港澳三地電腦商會將在峰會期間發起成立粵港澳大灣區數字產業聯盟，依托各類前沿新技術、行業綜合解決方案、多元化增值創新產品等，助力粵港澳三地數字產業協同發展、融合創新。本次大會順應市場需求，攜手政府賦能產業，廣邀各界政府、產業、科研機構專家探討芯片、大模型、區塊鏈、元宇宙等最新科技前沿話題，共同推動產業數字化落地，擘畫粵港澳大灣區數字產業高質量發展新藍圖。

助三地數字產業協同發展融合創新

（2）數智創芯連結全球，共建良好生態助推成果轉化。本屆大會是一場高規格、大規模、具影響力的行業盛會。擬邀業內30+城市政府代表，20+央企國企代表，30+高校領導代表，20+金融投資機構代表，10+海外社團代表，100+媒體聚焦；定向邀約嘉賓超過2000人；數字產業生態鏈近千家相關企業代表出席，共商共議共促粵港澳大灣區數字經濟的蓬勃發展。各國工商會、駐穗領事館商務處、高等院校及中國電子、華為、海康威視、小米科技、字節跳動、金山軟件、阿里雲、科大訊飛、商湯科技、深圳賽格集團、全球併購、中科航天、中通服等數百家機構和知名龍頭企業給予了大會鼎力支持。

會議議程包括專家主旨演講、高峰對話圓桌論壇、企業創新項目路演、政企資源對接、創新成果展示、30周年慶典等系列內容。數智賦能、融合創新；行業交流、品牌曝光；資源對接、新品發布；融資對接、商機無限。搭建各地政府、教育科研機構、金融機構與數字創新企業之間的供需橋樑；助力政府招商引資、助力科研成果落地、助力企業孵化與數字化轉型升級。

（3）創新大獎震撼來襲，見證數字產業創新者的光榮與夢想。為了進一步激發數字產業創新活力，表彰先進典型、傳遞榜樣力量，粵港澳大灣區TOP100數字產業創新大獎——星睿數字產業獎，2023橫空出世，必將成為灣區數字產業的「風向標」！星睿獎旨在樹立行業標杆、通過標杆效應，為行業傳遞巨大正能量；搭建數字產業創新者的夢想舞台。

（4）繼往開來奮槳啟航，廣東省電腦商會30周年開啟新篇章。廣東省電腦商會會長馬本湘表示，粵港澳大灣區是全國數字產業鏈最集中的地方。這裏匯聚了大批高校、研發機構，集中了以華為、騰訊、小米、大疆等為代表的、全球最大規模的先進數字產業集群。廣東省電腦商會30周年慶之際舉辦本次峰會，意味着商會奮槳起航，跨入新征途、開啟新篇章。近日，金山軟件創始人求伯君、小米科技創始人雷軍欣筆題詞祝賀廣東省電腦商會成立30周年。

設高水平專家智庫 提升決策力

峰會將每年在粵港澳三地輪流舉辦，集思廣益群策群力，建設高標準高水平專家智庫，提升決策服務能力，辦成線上線下無限持續、跨國界、跨行業、跨領域且具無限長尾價值效應的行業盛會。

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香港電腦商會主席及WebX產業聯盟召集人

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[許健生 前沿科技]