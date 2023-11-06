富蘭克林鄧普頓：利率近見頂 環球固定收益市場吸引

美元回軟可望支撐新興市場，特別是那些能受惠於供應鏈變化的市場。憑藉較低的債務、通脹及利率水平，加上財政政策穩健，許多亞洲國家都處於更有利的位置。我們認為日本的機遇最為吸引，日本正在扭轉過去數十年來的趨勢，並呈現出正面勢頭。從資產類別的角度來看，我們認為環球固定收益市場具有吸引力，因為利率正處於10年來高位，大多數地區的利率水平可能已經接近見頂。而在股票方面，我們認為目前美國企業的盈利預期並未反映出盈利有可能放緩，因此更偏好美國以外的股票市場」。

富蘭克林鄧普頓固定收益團隊首席投資總監Sonal Desai表示：「我認為利率正接近見頂，而市場開始消化聯儲局在未來幾季的部署；然而，市場仍然高估了明年減息的可能性。我們認為聯儲局很可能至少要到2024年底才會開始減息。我們偏好一些質素較佳的行業，同時緩慢地向孳息曲線外移動。總收益率超過6厘的投資級別企業債券、優質的抵押證券和部分高收益債券，似乎都甚具吸引力」。

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