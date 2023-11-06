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八達通自動增值 享回贈慳車費

【明報專訊】今年繼各公共交通工具輪流加價後，本月起政府公共交通費用補貼申領門檻回復至400元，可獲補貼金額將減少下，更應善用各交通工具提供的折扣或月票優惠，若再以可就交通費提供較高回贈的信用卡綁定八達通自動增值，將可進一步減低日常車費開支。

明報記者 劉敬華

港府推出的公共交通費用補貼計劃臨時特別措施已於上月底屆滿，本月起每月的交通費補貼門檻已由200元回復至400元，同時補貼上限亦由500元恢復至400元。該計劃下政府每月會為超過門檻的實際公共交通開支提供三分之一的補貼，假設每月公共交通開支為1700元，今年11月前實施臨時特別措施下，會先扣除200元，其後以1500元的三分之一計算，補貼金額約為500元，而由11月1日起會先扣除400元，然後以1300元計算的三分之一金額約為433.3元，由於已超過補貼上限，只可獲得400元補貼。

每月交通費補貼金額將減少下，要節省車費開支，便要善用各交通工具提供的優惠，如港鐵的「早晨折扣優惠」，由即日起至2024年5月31日，期內逢周一至周五，不包括公眾假期，乘客於指定港鐵車站以成人八達通於早上7時15分至8時15分出閘，即自動享有六五折優惠。又如九巴優惠站，目前九巴於本港多間大專院校及部分商場設置「大專優惠站」和「九巴優惠站」，乘客使用八達通乘搭第一程九巴後，再到優惠站拍卡，第二程九巴便可獲2元或4元的車費扣減。

買港鐵或九巴月票減開支

對於上班路程遙遠，交通費較高人士，不妨考慮購買港鐵或九巴月票。假設每周由元朗往中環上班5天，乘搭九巴968路線單程車費為25.7元，11月來回車費合計為1130.8元，若以八達通購買售價800元的九巴月票，該月通勤車費便可降至800元。假設當月沒有其他車費開支，再計入政府的交通費補貼約133.3元，該月的返工車費便可進一步降至666.7元。

倘若將購買巴士月票的八達通，綁定於可針對交通費提供較高現金回贈的信用卡，更可透過回贈進一步削減交通費。以ICBC‧KMB銀聯雙幣信用卡為例，由即日起至今年12月底止，持卡人憑綁定的八達通支付九巴車費或購買九巴月票，每月憑該信用卡簽帳消費滿1000元或以上，該月的九巴及龍運巴士車費可獲20%回贈，每月最高可獲400元回贈。又如Citi八達通信用卡，持卡人名下所有Citi信用卡主卡及附屬卡，每月累積簽帳滿3000港元或以上，該月以指定信用卡及附屬卡之八達通功能支付的港鐵、巴士、渡輪、電車及綠色專線小巴車費可獲15%八達通現金回贈，每月回贈上限為300元。

此外，提升以信用卡為「八達通自動增值」的金額，將日常零碎的小額支出集中於八達通，也有望賺取更多信用卡回贈。據八達通官網資訊，由即日起至今年12月底止，申請「八達通自動增值」服務可獲100元八達通增值額，另期內成功將自動增值金額提升至500元或1000元、完成升級推廣登記，並於明年1月31日或之前啟動新的自動增值金額，即可賺取50元八達通增值額。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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