明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
袁國守 投資心戰室

投資策略

袁國守：印度基金具潛力 不宜瞓身

【明報專訊】2001年，高盛前首席經濟學家奧尼爾（Jim O'Neill）提出「金磚四國」（BRIC）概念，隨後以BRIC作招徠的基金獲熱捧，惜受到各自不利因素困擾，近年金磚四國基金表現差強人意，但當中印度市場年內獲不少基金經理「讚好」，從分散風險的角度來說，可「研究研究」。

「金磚之父」奧尼爾當年預測，到2050年，BRIC成為世界主要經濟體。根據世界銀行資料，2022年金磚國家（計及後來加入的南非）共有32.4億人口，國民收入總和達26萬億美元，相當於全球總量的26%。奧尼爾預估的「大方向」可說無錯，尤其是中國，於2010年國內生產總值達到40萬億元人民幣，成為世界第二大經濟體，但論近年股市表現，卻傷了不少投資者的心。

以美元計 印股一年升3.4%

參考標普BRIC 40指數，以美元計算，過去3年及5年分別跌約16%及7%，年初至今更瀉近11%。逐個「金磚」去秤，以1年回報比較，截至11月1日，巴西BOVESPA指數跌3.2%、俄羅斯MOEX指數升47.7%、印度SENSEX指數升4.2%，滬綜指升1.8%；但要留意，相關回報是以當地貨幣計算，若以美元計，分別跌0.5%、跌2.1%、升3.4%及升1.2%。

由此可見，除巴西外，其他3個金磚國的貨幣均貶值（兌美元），俄羅斯盧布尤其明顯，年內大幅貶值逾四成，主因該國仍打緊仗，並受到西方國家制裁。至於中國和印度，貨幣貶值幅度相對「輕微」，但若比較股市表現，印度勝出，無論年內還是過去幾年，都跑贏內地A股。

事實上，多家基金公司都對印度市場投下「信心一票」，所持的理由或許各位耳熟能詳，包括年輕人口結構、中產階產增加及科技人才輩出等。富達是其中一位印度「好友」，該公司國際亞太區股票投資主管Marty Dropkin指出，印度經濟保持韌性，政府財政穩健，外匯儲備充裕，包括外債在內的債務水平偏低；同時，印度政府關注製造業和基建發展，是該國經濟中長線可持續增長的關鍵因素。

看好者宜佔投資組合一至兩成

然而，印度畢竟是新興市場，其股市通常較成熟市場波動；再者，過去幾年印度股票基金已累升不少，根據FSMOne數據，過去3年，大多升逾三成，其中表現突出的木星印度精選基金，更累漲近90%！因此，就算看好印度前景，不建議「瞓身」，佔個人投資組合一至兩成便足夠了。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]

相關字詞﹕印度基金 袁國守 投資心戰室

上 / 下一篇新聞

余偉文：外資配置中國資產不減反增 金融峰會今起舉行 助外企加深了解香港內地
余偉文：外資配置中國資產不減反增 金融峰會今起舉行 助外企加深了解香港內地
稱大行高層來港 助增信心擴本地業務
稱大行高層來港 助增信心擴本地業務
派定心丸 負資產按揭拖欠率低
派定心丸 負資產按揭拖欠率低
上市公司商會：GEM改革未對症下藥 冀減主觀審查
上市公司商會：GEM改革未對症下藥 冀減主觀審查
首域盈信劉國傑：中國股市值博 優質股可吸納
首域盈信劉國傑：中國股市值博 優質股可吸納
減少持股數目 增持核心持股
減少持股數目 增持核心持股
資本集團關穎嫻：美元貨幣基金或走資 湧全球股債
資本集團關穎嫻：美元貨幣基金或走資 湧全球股債
富蘭克林鄧普頓徐力高：中國積極科技創新 不似當年日本
富蘭克林鄧普頓徐力高：中國積極科技創新 不似當年日本
龍蟠業績好壞 受材料價牽動
龍蟠業績好壞 受材料價牽動
HashKey：港虛擬資產政策幫助大 指JPEX屬個別事件 港具潛力發展
HashKey：港虛擬資產政策幫助大 指JPEX屬個別事件 港具潛力發展
Web3企業難開銀行戶口 「需一步一步來」
Web3企業難開銀行戶口 「需一步一步來」
兆科眼科擬擴銷售市場 欲港推治近視藥NVK002
兆科眼科擬擴銷售市場 欲港推治近視藥NVK002
財政部長：加快推進新國債發行使用
財政部長：加快推進新國債發行使用
鴻海銷售按年連跌9個月 看好今季
鴻海銷售按年連跌9個月 看好今季
乾燥式廚餘機 方便家庭使用
乾燥式廚餘機 方便家庭使用
擬明年開拓內地一線城市
擬明年開拓內地一線城市
北上退休 出租港物業賺生活費
北上退休 出租港物業賺生活費
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：憧憬美息見頂 友邦Call 19425
金子：憧憬美息見頂 友邦Call 19425
張兆聰：吉利博業績改善 可炒落後
張兆聰：吉利博業績改善 可炒落後
張兆聰：減肥藥潛力大 NVO趁低吸
張兆聰：減肥藥潛力大 NVO趁低吸
伍禮賢：美團基本面穩健 季績前可博彈
伍禮賢：美團基本面穩健 季績前可博彈
王良享：人幣日圓落後非美貨幣 下季望扭轉
王良享：人幣日圓落後非美貨幣 下季望扭轉
投資者及理財教育委員會：特專科企設上市門檻 認清投資風險
投資者及理財教育委員會：特專科企設上市門檻 認清投資風險
謝偉銓：物業條例宜修訂 強化維修管理
謝偉銓：物業條例宜修訂 強化維修管理
八達通自動增值 享回贈慳車費
八達通自動增值 享回贈慳車費
沈永年：買樓先睇需要 理性看市場消息
沈永年：買樓先睇需要 理性看市場消息
富蘭克林鄧普頓：利率近見頂 環球固定收益市場吸引
富蘭克林鄧普頓：利率近見頂 環球固定收益市場吸引
許健生：灣區數字產業峰會內容與目標
許健生：灣區數字產業峰會內容與目標
陳正犖：英鎊或續區間波動 日圓留意100天線
陳正犖：英鎊或續區間波動 日圓留意100天線
溫傑：中海油業績穩健 可趁回調吸
溫傑：中海油業績穩健 可趁回調吸
袁國守：大市反彈非轉勢 先睇可否破18000
袁國守：大市反彈非轉勢 先睇可否破18000
林少陽：港地產股或超跌反彈 長遠挑戰多
林少陽：港地產股或超跌反彈 長遠挑戰多
技術取勝：蒙牛剛升穿降軌
技術取勝：蒙牛剛升穿降軌
李聲揚：大刁過後 繼續持有新創建的理由
李聲揚：大刁過後 繼續持有新創建的理由
蔡金強：利率壓力紓緩 美股五連陽
蔡金強：利率壓力紓緩 美股五連陽
艾雲豪：亞馬遜給TVB的挑戰和啓迪
艾雲豪：亞馬遜給TVB的挑戰和啓迪
李順威：基金經理調查：逾半料本季股市彈
李順威：基金經理調查：逾半料本季股市彈
劉思明：博反彈瞄準醫藥教育汽車
劉思明：博反彈瞄準醫藥教育汽車
瑞銀亞洲：投資者開淡倉 比亞迪熊52006
瑞銀亞洲：投資者開淡倉 比亞迪熊52006
摩根大通亞洲：小米蘋果銷情佳 瑞聲購20358
摩根大通亞洲：小米蘋果銷情佳 瑞聲購20358
周顯：東涌地流標 地產界「賤物鬥窮人」
周顯：東涌地流標 地產界「賤物鬥窮人」
王弼：油股炒波幅機會再現
王弼：油股炒波幅機會再現
曾淵滄：恒指須升破18290始恢復信心
曾淵滄：恒指須升破18290始恢復信心
湯文亮：點解咁多半新樓要蝕讓？
湯文亮：點解咁多半新樓要蝕讓？
陳永傑：倘美再加息 樓股面對衝擊
陳永傑：倘美再加息 樓股面對衝擊
廖偉強：樓市最壞時刻已過
廖偉強：樓市最壞時刻已過
布少明：新盤排隊登場 勢帶動樓市
布少明：新盤排隊登場 勢帶動樓市
馬泰陽：暫緩加息 利樓市價穩量升
馬泰陽：暫緩加息 利樓市價穩量升
老虎堂港代理老闆1688萬沽萃峰 兩房戶實呎2.48萬 持貨12年賺兩成
老虎堂港代理老闆1688萬沽萃峰 兩房戶實呎2.48萬 持貨12年賺兩成
兩盤開售帶挈周末一手破百宗 10個周末最旺
兩盤開售帶挈周末一手破百宗 10個周末最旺
川田粉嶺安全街地補價7500萬
川田粉嶺安全街地補價7500萬
上月工商舖買賣不足200宗 3年半新低
上月工商舖買賣不足200宗 3年半新低
海天晉4房戶租5.3萬 家庭客承租 每呎55元
海天晉4房戶租5.3萬 家庭客承租 每呎55元
啟德海灣享內海景 主打細戶
啟德海灣享內海景 主打細戶
都會駅交投淡 均呎企穩1.5萬
都會駅交投淡 均呎企穩1.5萬
揀MPF基金 非只睇收費高低
揀MPF基金 非只睇收費高低