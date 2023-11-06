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經濟
新經濟新天地

乾燥式廚餘機 方便家庭使用

【明報專訊】香港將於明年4月1日開始實施垃圾徵費，很多先進國家比香港更早實施垃圾徵費，而且還規定必須將廚餘和其他家居垃圾區分。為了節省拋棄廚餘的開支，家用廚餘機市場便應運而生。較早推出的兩類家用廚餘機較多爭議，而近年興起的乾燥處理型廚餘機有後來居上之勢。

明報記者 薛偉傑

娜谷環保科技（深圳）有限公司創辦人潘娜表示，她以往在深圳當西醫，10年前和子女移民到加拿大，家居垃圾問題，尤其是廚餘，非常困擾。她居住溫哥華地區的垃圾收集頻率很低，清潔工人每周上門收集一次垃圾。按照法例要求，廚餘和其他生活垃圾必須用不同垃圾桶存放，專門存放廚餘的桶便產生惡臭，她每次揭起桶蓋時都幾乎想嘔吐。

當時市場上已有兩種廚餘機，但無法令她滿意。第一種是生物分解型廚餘機，即是加入小量微生物，與廚餘攪拌後，令廚餘發酵和分解，最後轉化成肥料。這種廚餘機的優點是，毋須用電或只需很小電力，運作成本很低，亦不會產生噪音；但會排出很臭的液體，而且需要約一周才完成發酵，所以其體積相當大；亦不能處理骨頭、果核和貝殼等。

第二種是粉碎式廚餘機，將所有廚餘磨成粉末或小顆粒，然後隨着廚房洗碗盆的水流，透過下水道排走。這種廚餘機優點是處理時間最快，並令廚餘「消失」，從而節省廚餘收集費；但缺點亦不少，最明顯是可能引致水管堵塞。此外，它需要專人上門安裝，運作時噪音也較大。而將固體粉末或顆粒排入水中，會加重污水處理廠負擔，有違環保的原意。有些地區若住戶排出的污水懸浮固體含量超出基準，更屬犯法。

3年訪9國市場調查

回港伙理大教授研發

潘娜稱，她曾因為使用粉碎式廚餘機引致水管堵塞，令污水倒灌回家中浸濕地板。由於對當時的家用廚餘機不滿意，在2015至2017年間，她到9個國家做市場調查，了解各國消費者對於家用廚餘機的要求。最後總結幾個要點，第一，處理時間不能太長，必須在兩餐之間完成；第二，不能有明顯異味；第三，耗電不能太多。之後，她找到香港理工大學工程學院一名教授合作研發嶄新廚餘機。到2020年，開始推出該公司的第一代廚餘機。

潘娜表示，該公司廚餘機是利用攝氏126度高溫殺死99.99%細菌，過程約20分鐘，之後會保持在攝氏50至60度，直至將廚餘徹底烘乾。當骨頭的水分被蒸發掉，會變得愈來愈脆，廚餘機內轉動的陶瓷臂足以將骨頭攪碎。最後處理完成的廚餘，會變成乾燥的粉末和小碎片，沒什麼異味，體積縮小約85%，重量減約95%，從而讓住戶節省部分垃圾費。

另一方面，處理完的廚餘，若不當作生活垃圾拋棄，亦可以作為生物燃料、肥料或動物飼料的成分使用。在整個處理過程中，水蒸氣和其他氣體會被引導以U字形方式通過一個活性碳濾芯，之後才排出機外，所以絕大部分的異味都會被吸去。

至於處理時間介乎2至5小時，視乎廚餘的分量和食物性質，大多數情形只需2至3小時；處理完成後，廚餘機會自動關掉。雖然該公司的廚餘機在最初殺菌時需要以700W的功率運作，但之後只需以150W運作，所以整個處理過程用不到一度電。

2020年推第一代

翌年錄營運盈利

該公司在2020年推出第一代廚餘機，當年營業額已超過1000萬元（人民幣，下同）；由2021年開始，該公司錄得營運盈利。到今年，廚餘機已發展至第三代，體積略為縮小，內部容量卻由2.5公升增至3.5公升。更重要的是，增加自動清洗內膽和濾芯的功能，使用起來更方便。以往活性碳濾芯使用5個月後要更換，現時可以延長至8個月。

全球累售約10萬部

截至訪問時，該公司的家用廚餘機已打入美國、加拿大、日本、台灣、韓國、新加坡、泰國、澳洲、新西蘭等市場，累積賣出約10萬部，取得13項專利和15項軟件著作權。而印度早前已落單訂購首批1.5萬部，今個月稍後時間付運，預料明年訂購量會增加多倍。

現時，該公司在深圳和江門各有一間工廠，每間工廠面積5000多平方米。至今，她創業的累積投資已達到7000多萬元，預料明年需要再投資3000多萬元。

[新經濟新天地]

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