HashKey：港虛擬資產政策幫助大 指JPEX屬個別事件 港具潛力發展

明報記者 蕭嘉聰

HashKey Capital今年初宣布旗下的3期基金完成募資，3期基金規模達5億美元，現時旗下投資組合約有逾300家初創企業，分佈於全球各地。鄭嘉梁表示，JPEX事件涉及詐騙成分，不過同時反映行業監管的必要性，以往部分香港投資者或在非持牌交易所進行交易，默認有一定風險，事件過後相信更多投資者會轉投持牌交易所，以得到監管當局的保障。

助旗下投資組合企業攻港

他續指出，過去一年香港的行業氛圍比較好，監管架構相對領先，今年初HashKey舉行Web3 Festival期間，已看到很多歐美企業來港考察發展機會。HashKey Capital已幫助很多旗下投資組合企業來港發展，亦介紹了不少歐美項目與本地資源接觸。此外，數碼港等組織積極接觸Web3企業，同時提供資金等實質協助，部分企業來港開設辦公室，相信企業亦希望在香港這一波浪潮當中，佔有一定位置。

料Web3應用層面將大爆發

鄭嘉梁表示，初創投資肯定會受宏觀經濟周期所影響，自去年美國加息後，不單是Web3行業，傳統創投基金近一兩年投資步伐亦有所放慢。HashKey Capital一方面順應市場趨勢，同時亦會進行逆周期投資，協助較好的企業渡過行業低點。他表示，3期基金主要投資Web3及區塊鏈Layer1、Layer2的基礎設施，亦對人工智能（AI）保持關注，今年亦有投資Web3及AI結合的企業。而隨着行業步入下個周期，Web3應用層面將出現大爆發，3期基金重點亦由基建轉至應用。