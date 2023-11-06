明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
封面故事

富蘭克林鄧普頓徐力高：中國積極科技創新 不似當年日本

【明報專訊】首域盈信資產管理劉國傑在上文指出，他相信中國人均收入可持續增長，不會陷入日本經濟在1980年代末期泡沫爆破後迷失30年的困局。富蘭克林鄧普頓新興市場股票團隊中國股票基金經理徐力高上周四出席該行在香港所舉行2023亞太區投資者論壇，回應記者提問時亦認為，現時中國經濟的競爭力遠勝於當年的日本。

國產替代入口 看好製造業股

徐力高表示，今日的中國與當年的日本有兩大重要差異：「第一是儲蓄， 中國人向來有一個習慣就是鍾意儲錢，很多企業亦是這樣，所以我們現時投資中國股市，強調要尋找有淨現金流入、資產負債表穩健的公司，原因是這些公司有足夠的資金，便等於有足夠的子彈再投資，藉着再投資尋求出路、尋找增長，這很重要；第二是科技創新，隨着中國過去多年積極創新，現時中國上市公司與1980年代的日本比較，真的進步很多」。

在富蘭克林鄧普頓2023亞太區投資者論壇上，徐力高多次強調看好中國股市，表示中國經濟體量龐大，上市公司數量眾多，只要細心調查研究，一定可以找到投資機會。他舉例說，隨着中國企業技術進步、科技創新，國產替代入口屬顯而易見的投資主題：「中國的內需由自己供應、減少依賴入口，實現國產替代，這明顯帶來投資機會，故此可以留意符合此主題的優質製造業股」。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

上 / 下一篇新聞

余偉文：外資配置中國資產不減反增 金融峰會今起舉行 助外企加深了解香港內地
余偉文：外資配置中國資產不減反增 金融峰會今起舉行 助外企加深了解香港內地
稱大行高層來港 助增信心擴本地業務
稱大行高層來港 助增信心擴本地業務
派定心丸 負資產按揭拖欠率低
派定心丸 負資產按揭拖欠率低
上市公司商會：GEM改革未對症下藥 冀減主觀審查
上市公司商會：GEM改革未對症下藥 冀減主觀審查
首域盈信劉國傑：中國股市值博 優質股可吸納
首域盈信劉國傑：中國股市值博 優質股可吸納
減少持股數目 增持核心持股
減少持股數目 增持核心持股
資本集團關穎嫻：美元貨幣基金或走資 湧全球股債
資本集團關穎嫻：美元貨幣基金或走資 湧全球股債
龍蟠業績好壞 受材料價牽動
龍蟠業績好壞 受材料價牽動
HashKey：港虛擬資產政策幫助大 指JPEX屬個別事件 港具潛力發展
HashKey：港虛擬資產政策幫助大 指JPEX屬個別事件 港具潛力發展
Web3企業難開銀行戶口 「需一步一步來」
Web3企業難開銀行戶口 「需一步一步來」
兆科眼科擬擴銷售市場 欲港推治近視藥NVK002
兆科眼科擬擴銷售市場 欲港推治近視藥NVK002
財政部長：加快推進新國債發行使用
財政部長：加快推進新國債發行使用
鴻海銷售按年連跌9個月 看好今季
鴻海銷售按年連跌9個月 看好今季
乾燥式廚餘機 方便家庭使用
乾燥式廚餘機 方便家庭使用
擬明年開拓內地一線城市
擬明年開拓內地一線城市
北上退休 出租港物業賺生活費
北上退休 出租港物業賺生活費
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：憧憬美息見頂 友邦Call 19425
金子：憧憬美息見頂 友邦Call 19425
張兆聰：吉利博業績改善 可炒落後
張兆聰：吉利博業績改善 可炒落後
張兆聰：減肥藥潛力大 NVO趁低吸
張兆聰：減肥藥潛力大 NVO趁低吸
伍禮賢：美團基本面穩健 季績前可博彈
伍禮賢：美團基本面穩健 季績前可博彈
王良享：人幣日圓落後非美貨幣 下季望扭轉
王良享：人幣日圓落後非美貨幣 下季望扭轉
投資者及理財教育委員會：特專科企設上市門檻 認清投資風險
投資者及理財教育委員會：特專科企設上市門檻 認清投資風險
袁國守：印度基金具潛力 不宜瞓身
袁國守：印度基金具潛力 不宜瞓身
謝偉銓：物業條例宜修訂 強化維修管理
謝偉銓：物業條例宜修訂 強化維修管理
八達通自動增值 享回贈慳車費
八達通自動增值 享回贈慳車費
沈永年：買樓先睇需要 理性看市場消息
沈永年：買樓先睇需要 理性看市場消息
富蘭克林鄧普頓：利率近見頂 環球固定收益市場吸引
富蘭克林鄧普頓：利率近見頂 環球固定收益市場吸引
許健生：灣區數字產業峰會內容與目標
許健生：灣區數字產業峰會內容與目標
陳正犖：英鎊或續區間波動 日圓留意100天線
陳正犖：英鎊或續區間波動 日圓留意100天線
溫傑：中海油業績穩健 可趁回調吸
溫傑：中海油業績穩健 可趁回調吸
袁國守：大市反彈非轉勢 先睇可否破18000
袁國守：大市反彈非轉勢 先睇可否破18000
林少陽：港地產股或超跌反彈 長遠挑戰多
林少陽：港地產股或超跌反彈 長遠挑戰多
技術取勝：蒙牛剛升穿降軌
技術取勝：蒙牛剛升穿降軌
李聲揚：大刁過後 繼續持有新創建的理由
李聲揚：大刁過後 繼續持有新創建的理由
蔡金強：利率壓力紓緩 美股五連陽
蔡金強：利率壓力紓緩 美股五連陽
艾雲豪：亞馬遜給TVB的挑戰和啓迪
艾雲豪：亞馬遜給TVB的挑戰和啓迪
李順威：基金經理調查：逾半料本季股市彈
李順威：基金經理調查：逾半料本季股市彈
劉思明：博反彈瞄準醫藥教育汽車
劉思明：博反彈瞄準醫藥教育汽車
瑞銀亞洲：投資者開淡倉 比亞迪熊52006
瑞銀亞洲：投資者開淡倉 比亞迪熊52006
摩根大通亞洲：小米蘋果銷情佳 瑞聲購20358
摩根大通亞洲：小米蘋果銷情佳 瑞聲購20358
周顯：東涌地流標 地產界「賤物鬥窮人」
周顯：東涌地流標 地產界「賤物鬥窮人」
王弼：油股炒波幅機會再現
王弼：油股炒波幅機會再現
曾淵滄：恒指須升破18290始恢復信心
曾淵滄：恒指須升破18290始恢復信心
湯文亮：點解咁多半新樓要蝕讓？
湯文亮：點解咁多半新樓要蝕讓？
陳永傑：倘美再加息 樓股面對衝擊
陳永傑：倘美再加息 樓股面對衝擊
廖偉強：樓市最壞時刻已過
廖偉強：樓市最壞時刻已過
布少明：新盤排隊登場 勢帶動樓市
布少明：新盤排隊登場 勢帶動樓市
馬泰陽：暫緩加息 利樓市價穩量升
馬泰陽：暫緩加息 利樓市價穩量升
老虎堂港代理老闆1688萬沽萃峰 兩房戶實呎2.48萬 持貨12年賺兩成
老虎堂港代理老闆1688萬沽萃峰 兩房戶實呎2.48萬 持貨12年賺兩成
兩盤開售帶挈周末一手破百宗 10個周末最旺
兩盤開售帶挈周末一手破百宗 10個周末最旺
川田粉嶺安全街地補價7500萬
川田粉嶺安全街地補價7500萬
上月工商舖買賣不足200宗 3年半新低
上月工商舖買賣不足200宗 3年半新低
海天晉4房戶租5.3萬 家庭客承租 每呎55元
海天晉4房戶租5.3萬 家庭客承租 每呎55元
啟德海灣享內海景 主打細戶
啟德海灣享內海景 主打細戶
都會駅交投淡 均呎企穩1.5萬
都會駅交投淡 均呎企穩1.5萬
揀MPF基金 非只睇收費高低
揀MPF基金 非只睇收費高低