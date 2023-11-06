富蘭克林鄧普頓徐力高：中國積極科技創新 不似當年日本

國產替代入口 看好製造業股

徐力高表示，今日的中國與當年的日本有兩大重要差異：「第一是儲蓄， 中國人向來有一個習慣就是鍾意儲錢，很多企業亦是這樣，所以我們現時投資中國股市，強調要尋找有淨現金流入、資產負債表穩健的公司，原因是這些公司有足夠的資金，便等於有足夠的子彈再投資，藉着再投資尋求出路、尋找增長，這很重要；第二是科技創新，隨着中國過去多年積極創新，現時中國上市公司與1980年代的日本比較，真的進步很多」。

在富蘭克林鄧普頓2023亞太區投資者論壇上，徐力高多次強調看好中國股市，表示中國經濟體量龐大，上市公司數量眾多，只要細心調查研究，一定可以找到投資機會。他舉例說，隨着中國企業技術進步、科技創新，國產替代入口屬顯而易見的投資主題：「中國的內需由自己供應、減少依賴入口，實現國產替代，這明顯帶來投資機會，故此可以留意符合此主題的優質製造業股」。

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