富蘭克林鄧普頓徐力高：中國積極科技創新 不似當年日本

【明報專訊】首域盈信資產管理劉國傑在上文指出，他相信中國人均收入可持續增長，不會陷入日本經濟在1980年代末期泡沫爆破後迷失30年的困局。富蘭克林鄧普頓新興市場股票團隊中國股票基金經理徐力高上周四出席該行在香港所舉行2023亞太區投資者論壇，回應記者提問時亦認為，現時中國經濟的競爭力遠勝於當年的日本。
國產替代入口 看好製造業股
徐力高表示，今日的中國與當年的日本有兩大重要差異：「第一是儲蓄， 中國人向來有一個習慣就是鍾意儲錢，很多企業亦是這樣，所以我們現時投資中國股市，強調要尋找有淨現金流入、資產負債表穩健的公司，原因是這些公司有足夠的資金，便等於有足夠的子彈再投資，藉着再投資尋求出路、尋找增長，這很重要；第二是科技創新，隨着中國過去多年積極創新，現時中國上市公司與1980年代的日本比較，真的進步很多」。
在富蘭克林鄧普頓2023亞太區投資者論壇上，徐力高多次強調看好中國股市，表示中國經濟體量龐大，上市公司數量眾多，只要細心調查研究，一定可以找到投資機會。他舉例說，隨着中國企業技術進步、科技創新，國產替代入口屬顯而易見的投資主題：「中國的內需由自己供應、減少依賴入口，實現國產替代，這明顯帶來投資機會，故此可以留意符合此主題的優質製造業股」。
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