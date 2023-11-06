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經濟
封面故事

首域盈信劉國傑：中國股市值博 優質股可吸納

【明報專訊】中國股市捱過9月及10月傳統淡季後轉強，恒指上周上升265點或1.53%，連同前周上升226點或1.32%，是6月中以來表現最好的兩星期，內地滬深300指數同樣連升兩周。今期封面故事訪問首域盈信資產管理的管理合伙人劉國傑、資本集團股票基金經理關穎嫻，以及富蘭克林鄧普頓新興市場股票團隊中國股票基金經理徐力高分析最新形勢，他們均認為中國股市現時有投資機會。劉國傑指出，中國股市已反映不少壞消息，現入市具值博率；關穎嫻認為，內地製造業經過去庫存後，開始出現曙光；徐力高看好國產替代投資主題，聚焦優質製造業股。

明報記者 葉創成

由劉國傑管理的「首域盈信中國增長基金第一類（美元、累積）」自1999年8月17日成立以來，至今年9月底累積回報高達15.24倍，因此劉國傑在基金界亦有「長勝將軍」的美譽，不過，該基金今年首9個月錄得15%跌幅，與基準指數下跌7.3%比較，屬跑輸大市，不像過去般在跌市中往往能夠跑贏大市。劉國傑上周接受訪問，一開始便檢討自己過去兩年多以來在中國股市中所犯的錯誤。

劉國傑表示：「雖然我們一直也是相對保守的，但總體而言，我們有一個傾向是在市場恐慌的時候買入，而此策略在過去一、兩年已證實是錯誤的，例如我們曾在市場恐慌的時候便買入京東（9618、美：JD）及平保（2318），但這現已證實是錯誤的投資決定，原因是買入後的市場氣氛愈來愈負面。」

近年美加息抽走資金 不利中國股市

跟着劉國傑解釋何以過去兩年中國股市氣氛每况愈下，其中一個原因是美國貨幣政策急速轉向，令市場由零息轉為高息環境，變相抽走全球資金，中國股市亦受拖累。

美國在2020年3月新冠疫情大流行引致經濟衰退後，聯儲局宣布減息至零、重啟量寬（QE）印錢救市，部分資金亦流入中國股市，故當時不少缺乏盈利的中資科網股及醫療股曾熱炒，至2021年上半年股價升幅數以倍計。劉國傑分析，在當時零息的環境下，中國生物科技股的市盈率高達100倍，甚至以市銷率來為沒有盈利的企業估值也屬無可厚非，但隨着聯儲局去年3月以來大幅加息，聯邦基金利率上端現已升至5.5厘，美國10年期國債孳息率上月亦曾升穿5厘，令資金成本已變得高昂，中國股市因此亦出現大幅調整。

劉國傑表示：「我們在優質股股價下跌時增持，屬一貫的投資紀律，但股價跌至哪一水平才算最吸引呢？例如我們以20倍市盈率買入一隻優質中國股票，即盈利率（earning yield）是5%，這看來是吸引的，但現時定期存款利率也可在無風險下提供5厘回報，那為何一定要買中國股票呢？這對於美國投資者來說尤其如此，美元存款或美元貨幣基金相對便較有吸引力。另外，人民幣貶值亦帶來挑戰，去年人民幣貶值逾7%，今年以來也繼續貶值，若這趨勢持續的話，中國股市市盈率等估值亦有進一步下調壓力。」

總結上述經驗，劉國傑分析，若美國息口繼續上升，或人民幣繼續貶值，過去行之有效、逢低吸納中國股票的策略便可能不再適用。

過去兩周美債息美元跌 中國股匯升

值得注意的是，外圍環境過去兩星期出現不少利好變化，隨着美國10年期國債孳息率由前周一高位5.0187厘回落，上周五跌至4.5724厘收市（見圖1），高息環境有所緩和，美匯指數上周五亦跌至105附近，屬逾1個月以來低位（見圖2），變相向全球金融市場放水；人民幣離岸價上周亦回升，收報7.2888，屬近1個月高位（見圖3），期內恒指及滬深300指數均錄得升幅。

恒指過去10年回報差 或反成買入良機

面對環球金融市場近日急劇變化，劉國傑表示：「人類的心態很容易受近期發生的事情左右，例如在過去10年恒指回報差勁，很多中國股票基金表現也不理想，不少人自然便對中國股市卻步；但你可以爭辯的是，若某一股市在過去10年回報已經很高，反而現時才不應該買入，因為很多利好因素已反映於股價上。」

記者請教劉國傑中國股市最壞的時間是否已過去？目前是否入市時機？他表示：「中國股市最壞情况是否已過去？這要視乎你的假設，如果用本港樓市來比喻，樓價從1997年至2003年曾大跌七成，期內低處未算低，因此很難推斷何謂最壞的時間。我的看法是，目前中國股市表現已比較差，即使很難判斷會否再跌，但現階段見到優質股票估值吸引的話，可以小注買入，原因是中國股市相對上的值博率是可以的。」

中國人均收入看升 非80年代末日本

劉國傑強調，他認為中國股市未來仍有可為，原因是他相信目前中國經濟不同於1980年代末期泡沫爆破後的日本、即不相信中國經濟會崩潰：「我相信中國經濟會繼續增長，人均收入亦會繼續增長，這樣的話，今年出現的消費降級只是短暫現象。」他引述近日看過的一篇文章，指中國目前人均收入相等於美國28%，相對於20年前的11%已大幅提升，未來仍有很大增長空間。

雖然華為並非上市公司，但劉國傑指出，華為近月推出的新款手機暢銷，並已進軍電動車市場，當中國經濟仍然具備這些有能力的公司，某程度上而言，反映人均收入未來仍會繼續上升。跟着他列舉了一個反面例子，指假如投資者相信中國未來人均收入上升乏力，像日本大部分打工仔般30年無人工加，基本上便不應該投資中國股市。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕恒指 中國股市 首域盈信資產管理的管理合夥人劉國傑

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