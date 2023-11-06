明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

上市公司商會：GEM改革未對症下藥 冀減主觀審查

【明報專訊】港交所（0388）GEM上市改革諮詢期今日（6日）結束，當中建議重啟「轉板機制」、增設研發投資測試、取消季度報告要求，以及縮短控股股東上市後禁售期等。綜合各界分析，同意引入着重研發但沒有淨營運現金流紀錄的公司上市，以及取消季報等。但認為建議仍未能「對症下藥」，解決公司無興趣上市及成交低落等問題，認為港交所必須檢視整個上市審批過程，改變對中小企業的態度，減少主觀的上市監管審查，以及全面撤回2016年中發出俗稱「七宗罪」的指引信等。

未解決無興趣上市及成交低

近年GEM市場淡靜，港交所9月底發表諮詢文件，提出多項建議，以提升GEM吸引力，預計新規則最快明年初生效。

上市公司商會總幹事黃明偉表示，諮詢文件並沒有「對症下藥」，只着重降低成本，如方便轉板、取消季報等，但目前問題是公司無興趣上市及成交低，認為港交所必須從根源着手，改變對中小企業視為「殼股」的態度，包括上市審批時間既長又嚴格，亦有大量問題，更涉及主觀性，如是否適合上市、集資上市目的等，令申請上市涉及很多不確定性，企業質疑是否值得花資源上市，加上因審批需時，企業需要多次更新財務報表，令上市成本提高。該會認為港交所應檢視整個上市審批過程，減少主觀的監管審查，留予市場多些空間。

他又提到，轉板需有一定成交，以及3年盈利最少達8000萬元，在目前市場環境下，要達到要求並不容易。很多公司希望透過收購及合併轉型或壯大現有業務，惟目前就算收購與本業相關行業，很多時被視為反向收購，令成本大增，建議港交所檢討相關規定。

業界促全撤「七宗罪」指引信

證券及期貨專業總會會長陳志華表示，現時支撐「殼股」的誘因已消失，再加上經濟大環境的變化，加強支援本地中小企業已刻不容緩，港交所應全面撤回2016年中發出俗稱「七宗罪」的指引信，該信列出七個「殼股」特點，包括低市值及集資額與上市開支不合比例等。

該會亦不同意縮短控股股東上市後禁售期，認為上市後禁售期可增加投資者信心，長遠可促進GEM發展，建議發行人的管理層股東應該於上市後首年不得轉讓股份，其後每年可轉讓的股份不得超過其所持股份比例的25%。

基金公會：放寬披露恐削公司治理

投資基金公會行政總裁黃王慈明表示，諮詢文件側重「供應」，即放寬門檻吸納發行人，但較少着墨投資者「需求」。對機構投資者而言，GEM因市值及成交低，一向不是他們的投資對象，今次諮詢更建議放寬部分信息披露要求，投資者更擔心會否削弱公司治理等，令投資意欲更低。 她反問，如果GEM公司上市後欠交投，上市的目的是什麼？這對市場、公司及投資者又是否健康發展？認為港交所宜從GEM根本性定位、投資者基礎等作更深入探討。

有中小型投行負責人就表示，轉主板毋須委任保薦人，由於沒有保薦人審查過，將來若公司「出事」，法律責任便落在董事身上，監管機構可按《證券及期貨條例》追究責任。另據了解，早前成立的香港資本市場從業者協會，亦會向港交所提交意見，該會主要成員包括多家協助中小型企業上市和提供企業融資服務的投行。

上 / 下一篇新聞

余偉文：外資配置中國資產不減反增 金融峰會今起舉行 助外企加深了解香港內地
余偉文：外資配置中國資產不減反增 金融峰會今起舉行 助外企加深了解香港內地
稱大行高層來港 助增信心擴本地業務
稱大行高層來港 助增信心擴本地業務
派定心丸 負資產按揭拖欠率低
派定心丸 負資產按揭拖欠率低
首域盈信劉國傑：中國股市值博 優質股可吸納
首域盈信劉國傑：中國股市值博 優質股可吸納
減少持股數目 增持核心持股
減少持股數目 增持核心持股
資本集團關穎嫻：美元貨幣基金或走資 湧全球股債
資本集團關穎嫻：美元貨幣基金或走資 湧全球股債
富蘭克林鄧普頓徐力高：中國積極科技創新 不似當年日本
富蘭克林鄧普頓徐力高：中國積極科技創新 不似當年日本
龍蟠業績好壞 受材料價牽動
龍蟠業績好壞 受材料價牽動
HashKey：港虛擬資產政策幫助大 指JPEX屬個別事件 港具潛力發展
HashKey：港虛擬資產政策幫助大 指JPEX屬個別事件 港具潛力發展
Web3企業難開銀行戶口 「需一步一步來」
Web3企業難開銀行戶口 「需一步一步來」
兆科眼科擬擴銷售市場 欲港推治近視藥NVK002
兆科眼科擬擴銷售市場 欲港推治近視藥NVK002
財政部長：加快推進新國債發行使用
財政部長：加快推進新國債發行使用
鴻海銷售按年連跌9個月 看好今季
鴻海銷售按年連跌9個月 看好今季
乾燥式廚餘機 方便家庭使用
乾燥式廚餘機 方便家庭使用
擬明年開拓內地一線城市
擬明年開拓內地一線城市
北上退休 出租港物業賺生活費
北上退休 出租港物業賺生活費
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：憧憬美息見頂 友邦Call 19425
金子：憧憬美息見頂 友邦Call 19425
張兆聰：吉利博業績改善 可炒落後
張兆聰：吉利博業績改善 可炒落後
張兆聰：減肥藥潛力大 NVO趁低吸
張兆聰：減肥藥潛力大 NVO趁低吸
伍禮賢：美團基本面穩健 季績前可博彈
伍禮賢：美團基本面穩健 季績前可博彈
王良享：人幣日圓落後非美貨幣 下季望扭轉
王良享：人幣日圓落後非美貨幣 下季望扭轉
投資者及理財教育委員會：特專科企設上市門檻 認清投資風險
投資者及理財教育委員會：特專科企設上市門檻 認清投資風險
袁國守：印度基金具潛力 不宜瞓身
袁國守：印度基金具潛力 不宜瞓身
謝偉銓：物業條例宜修訂 強化維修管理
謝偉銓：物業條例宜修訂 強化維修管理
八達通自動增值 享回贈慳車費
八達通自動增值 享回贈慳車費
沈永年：買樓先睇需要 理性看市場消息
沈永年：買樓先睇需要 理性看市場消息
富蘭克林鄧普頓：利率近見頂 環球固定收益市場吸引
富蘭克林鄧普頓：利率近見頂 環球固定收益市場吸引
許健生：灣區數字產業峰會內容與目標
許健生：灣區數字產業峰會內容與目標
陳正犖：英鎊或續區間波動 日圓留意100天線
陳正犖：英鎊或續區間波動 日圓留意100天線
溫傑：中海油業績穩健 可趁回調吸
溫傑：中海油業績穩健 可趁回調吸
袁國守：大市反彈非轉勢 先睇可否破18000
袁國守：大市反彈非轉勢 先睇可否破18000
林少陽：港地產股或超跌反彈 長遠挑戰多
林少陽：港地產股或超跌反彈 長遠挑戰多
技術取勝：蒙牛剛升穿降軌
技術取勝：蒙牛剛升穿降軌
李聲揚：大刁過後 繼續持有新創建的理由
李聲揚：大刁過後 繼續持有新創建的理由
蔡金強：利率壓力紓緩 美股五連陽
蔡金強：利率壓力紓緩 美股五連陽
艾雲豪：亞馬遜給TVB的挑戰和啓迪
艾雲豪：亞馬遜給TVB的挑戰和啓迪
李順威：基金經理調查：逾半料本季股市彈
李順威：基金經理調查：逾半料本季股市彈
劉思明：博反彈瞄準醫藥教育汽車
劉思明：博反彈瞄準醫藥教育汽車
瑞銀亞洲：投資者開淡倉 比亞迪熊52006
瑞銀亞洲：投資者開淡倉 比亞迪熊52006
摩根大通亞洲：小米蘋果銷情佳 瑞聲購20358
摩根大通亞洲：小米蘋果銷情佳 瑞聲購20358
周顯：東涌地流標 地產界「賤物鬥窮人」
周顯：東涌地流標 地產界「賤物鬥窮人」
王弼：油股炒波幅機會再現
王弼：油股炒波幅機會再現
曾淵滄：恒指須升破18290始恢復信心
曾淵滄：恒指須升破18290始恢復信心
湯文亮：點解咁多半新樓要蝕讓？
湯文亮：點解咁多半新樓要蝕讓？
陳永傑：倘美再加息 樓股面對衝擊
陳永傑：倘美再加息 樓股面對衝擊
廖偉強：樓市最壞時刻已過
廖偉強：樓市最壞時刻已過
布少明：新盤排隊登場 勢帶動樓市
布少明：新盤排隊登場 勢帶動樓市
馬泰陽：暫緩加息 利樓市價穩量升
馬泰陽：暫緩加息 利樓市價穩量升
老虎堂港代理老闆1688萬沽萃峰 兩房戶實呎2.48萬 持貨12年賺兩成
老虎堂港代理老闆1688萬沽萃峰 兩房戶實呎2.48萬 持貨12年賺兩成
兩盤開售帶挈周末一手破百宗 10個周末最旺
兩盤開售帶挈周末一手破百宗 10個周末最旺
川田粉嶺安全街地補價7500萬
川田粉嶺安全街地補價7500萬
上月工商舖買賣不足200宗 3年半新低
上月工商舖買賣不足200宗 3年半新低
海天晉4房戶租5.3萬 家庭客承租 每呎55元
海天晉4房戶租5.3萬 家庭客承租 每呎55元
啟德海灣享內海景 主打細戶
啟德海灣享內海景 主打細戶
都會駅交投淡 均呎企穩1.5萬
都會駅交投淡 均呎企穩1.5萬
揀MPF基金 非只睇收費高低
揀MPF基金 非只睇收費高低