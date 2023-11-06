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經濟

余偉文：外資配置中國資產不減反增 金融峰會今起舉行 助外企加深了解香港內地

【明報專訊】金管局今年重頭戲──國際金融峰會今日起一連三日舉行，逾90名全球頂級金融機構的董事長或行政總裁雲集本港，較去年峰會逾40人更為鼎盛。外資近期減持A股及港股，港股流動性疲弱，似乎對中國市場興趣減退。不過，金管局總裁余偉文表示，外資對中國資產配置其實不減反增，只是現時較關注內地經濟和行業風險而周期性低配。峰會邀得內地監管官員來港對話，相信有助外資了解內地，「有人說內地是uninvestable（不可投資），但沒有專業人士是這樣說的」。

明報記者 歐陽偉昉

今年初內地結束新冠防控，外資大舉買入A股，滬深股通錄得1403億元人民幣淨流入創單月新高，但內地經濟復蘇不如預期，房企債務問題未解，最近滬深股通連續3個月淨流出，不過年初至今仍錄919億元人民幣淨流入。

內地監管官員出席 可與外資對話

余偉文表示，從他與多間大型外國資管公司管理層交流所得，其客戶對內地資產興趣和需求是在增加，內地經濟佔全球經濟份額約兩成，但在外資資產配置只有3%至5%，而過去數年內地的資產價格與傳統歐美資產的關連度低，有助降低資產組合整體風險，帶來配置的需求，加上過去數年國際指數納入內地股債，也有被動資金流入。

不過，余偉文稱，外資機構過去數年因為新冠疫情未有進入內地，而一些外媒和分析員，對內地經濟和部分行業風險看法較負面，因此外資暫時低配（underweight）內地資產先持現金，待更清晰情况後再決定是否再增加投入。今年內地監管官員將親身出席峰會，外資高層也有機會在晚宴、峰會場合與他們私下交流，余認為外企和其客戶增進對香港和內地了解，有助加強長遠信心，「放下種子後，一旦時機適當，資金便不會有太多猶豫進來」。

港股流動性較弱 指受周期性影響

近月港股流動性較疫情時更弱，余偉文認為情况受周期性影響很強，去年至今美息急升5厘，香港銀行體系總結餘由3000多億元降至約450億元，一定會影響流動性，即使是歐美銀行和資本市場的流動性也有下降。另外，資本市場更受企業所在地的宏觀經濟、市場氣氛影響，例如年初市場憧憬內地經濟疫後重啟，港股成交每日有千多億元的不錯水平，至近半年市場擔心內地經濟放緩，股市下跌難免降低流動性。

《施政報告》提出多項增加港股流動性措施，余偉文認同提升港股市場全面競爭力，除了交易成本外，也要檢討市場運作。港交所（0388）正就惡劣天氣繼續開市做諮詢，擬在明年風季推行，但須得銀行在交收等方面配合。他指過去數年已建立遠端工作系統，也可事先安排所需人手，當局已提示銀行提早在系統更新等方面作準備，一旦成事便可加快實行。

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