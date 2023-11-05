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經濟
薛偉傑 行銷新意思

行銷攻略

薛偉傑：人造皮革具長期抗菌功能 成新賣點

【明報專訊】易新材料有限公司（Immune Materials Limited）共同創辦人、理工大學時裝及紡織學院教授盧君宇表示，矽膠是人造皮革的常用材料之一，但該公司在矽膠加入自家研發的抗菌物料，研製出具有長期抗菌功能的人造皮材料，稱為「IMU+環保抗菌皮革」。

當細菌、流感病毒、冠狀病毒（包括新冠病毒）接觸「IMU+環保抗菌皮革」之後1至2小時，九成多會被殺死。由於那種抗菌物料已經和矽膠混合在一起，而不是採用較簡單的塗層方式，所以其殺菌和殺病毒性會一直存在，因此，適合製造各種人體皮膚高頻接觸的產品，包括梳化、卡片套、手機殼、平板電腦套、拖鞋等。

利園二期梳化完成驗證項目

該公司早前參加了希慎興業和香港科技園合辦的Last-mile Testing Programme（LMTP），該計劃致力為初創企業提供一個真實的環境，讓它們完成一個概念驗證項目（PoC）。在希慎的安排下，利園二期休息區的一張梳化使用「IMU+環保抗菌皮革」，並先後數次測試細菌含量，證實達醫療級水平。盧君宇表示，希望「IMU+環保抗菌皮革」將來能夠獲得醫院和診所採用。今個月稍後時間，本地手機配件品牌Momax會推出採用「IMU+環保抗菌皮革」製造的手機殼和平板電腦套。

明報記者 薛偉傑

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