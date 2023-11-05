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經濟
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市場押注亞洲央行重新加息

【明報專訊】近日市場更確信美國聯邦基金利率已經見頂，但現時已達16年高位，不少亞洲地區資金面臨外流，貨幣亦持續貶值，不少今年內已貶逾半成。最近市場押注亞太央行今年會加息，以圖收窄息差，料中國內地外的亞洲利率平均再上調13點子（1厘等如100點子）。有不少經濟師預料，受貨幣貶值及通脹夾擊，尤其油價有機會上揚，導致亞洲部分央行遲早收緊貨幣政策，或為市場帶來風險。

明報記者 鄭智文

綜合報道：彭博、日經亞洲

為遏制通脹，過去一年半美聯儲大手加息，惟亞太地區央行加息步伐嚴重落後。據彭博統計，亞太地區今年以來平均加息31點子，亞洲外的已發展市場平均已加息84點子，相距達53點子。因此，大批資金亦從亞洲回流到歐美地區，多種亞洲貨幣持續疲軟，其中日圓、人民幣今年至今分別貶值約12%及6%。

資金回流歐美 多種亞幣持續疲軟

為收窄息差，市場的隱含政策利率估計，中國內地以外的亞太地區利率未來半年的上升空間多達13點子。另一方面，市場押注亞洲以外的已發展地區利率不變，但料未來半年歐洲、中東、非洲平均減息92點子，拉丁美洲則平均大幅減息133點子。

匯控（0005）首席亞洲經濟學家Frederic Neumann表示，美國和亞洲之間的息差為美元升勢注入動力，但普遍央行都會審視應否任由當地利率與美息相差太遠。他預料，美聯儲一有進一步舉措或繼續加息，都推使其他央行再次收緊貨幣政策，從韓國到印度不等，亦令中國內地、越南等地要推進寬鬆貨幣政策的話，只會變得更複雜。盛寶市場策略師Charu Chanana認為，美元強勢，中國經濟疲弱，油價高企，這些因素混合起來對東盟經濟體都很危險。

近期印尼、菲律賓已陸續加息，並暗示會進一步收緊貨幣政策。部分亞洲國家如印度等，則繼續用外匯儲備捍衛利率，惟經濟師擔心能夠「燒錢」多久。星展銀行資深經濟學家Radhika Rao表示，受貨幣疲軟、通脹復蘇雙重夾擊，亞太區貨幣的貶值持續受壓，或迫使亞洲一些央行重返緊縮政策，恢復加息。

大馬較美息低逾2厘 令吉今年貶7%

以馬來西亞為例，自今年7月以來，馬來西亞的關鍵利率維持在3厘，較美國息口低逾2厘，拖累令吉跌至1998年金融風暴以來最低，令吉兌每美元貶值至約4.73，今年至今大貶7%，成區內今年表現最差貨幣。

馬來西亞首相兼財相安華指出，政府正探索能否以當地貨幣貿易，減少依賴美元來貿易及投資。他在國會上表示，要徹底擺脫美元很困難，但馬來西亞會更積極使用令吉貿易。目前馬來西亞已開始採用區內貨幣來與印尼、泰國、中國內地做生意。

聯昌國際銀行經濟及市場分析地區主管Intan Nadia Jalil認為，馬來西亞依賴中國經濟，令吉走勢亦與人民幣同步，現時中國經濟疲弱，拖累令吉貶值。華僑銀行高級東協經濟學家Lavanya Venkateswaran指出，令吉持續的貶值壓力成馬來西亞央行最大難題，若通脹壓力明年增加，料央行會轉鷹，認真考慮是否加息。

泰國是今年區內另一最弱貨幣，泰銖至今貶逾5%。泰銖弱勢雖對出口商有利，但走勢波動，令泰國出口商憂慮匯兌損失，不敢向客戶報價。泰國商業、工業和銀行業聯合常務委員會（JSCCIB）曾促請政府嘗試將泰銖穩定在合理的範圍內，得以支持出口。

泰國央行於9月曾暗示，連續8次加息後已差不多加夠，同期國內借貸成本亦創10年高位。然而泰國通脹9月份只有0.3%，遠低於央行目標範圍1%至3%。隨着油價上漲，政府開支增加，或使價格壓力重臨，意味泰銖處於加息與減息的兩難。

事實上，也有亞洲央行已先行表明加息步伐不夠快。菲律賓央行於上月已率先非周期性加息，壓低通脹，避免通脹明年繼續高出2%至4%的目標。今年9月，菲律賓通脹高達10%。菲律賓央行行長Eli Remolona早前稱，自9月份會議決定不加息以來，通脹風險增加，央行步伐有點落後。他又放風趨鷹，指在本月中舉行的政策會議上，會考慮進一步收緊金融政策。

菲央行非周期性加息 冀壓低通脹

此外，澳洲央行行長Michele Bullock曾說，若通脹預期大幅上升，她會毫不猶豫加息。澳洲第三季按年通脹達5.4%，稍高於預期，本周會有議息會議，經濟師料央行會將現金利率上調25點子至4.35厘，達兩年高位。

台、韓兩地亦有機會再加息，新台幣及韓圜今年以來已分別貶值約5%及4%。經濟師預期，若油價推使通脹多於台灣央行預期，該行便可能加息，壓低通脹。

野村：韓或再加息1次 遏通脹預期

野村經濟師Jeong Woo Park認為，台灣央行或於明年1月總統大選結束後加息，若通脹遠超過央行的目標2%，加上全球金融情况進一步緊縮，料央行重返加息周期，將其政策利率由目前的1.875厘上調至2.125厘。韓國央行的最終利率預測近期已從3.5厘升至3.75厘，經濟師預料，央行或再「保險加息（insurance hike）」一次，以遏制市場對通脹的心理預期。

印尼央行多次暗示暫停加息，甚至減息，但有見亞洲其他央行的積極舉措，加上以巴戰爭爆發，削弱印尼盾走勢，印尼央行上月意外加息25點子。由於印尼有較多外國資金，故對貨幣波動較區內其他國家敏感。央行發言人早前表示，不排除計劃外加息的可能，但強調機會「非常小」。

大摩：倘明年通脹超預期 亞洲央行趨鷹

牛頓投資管理資深分析師Richard Bullock認為，亞洲區內貨幣貶勢尚算可控，收支大致平衡，相信外匯儲備足以承受短期資金外流。摩根士丹利早前發通告，料油價於明年中可升破每桶90美元，屆時對亞洲貨幣構成壓力，恐區內通脹會相應受壓。今年以來油價只在9月時短暫升穿每桶90美元水平，目前維持在約80美元水平。摩根士丹利強調，明年若亞洲通脹較預期高，料亞洲央行會進一步趨鷹，認為市場現時或低估箇中風險。

[企業地球村]

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