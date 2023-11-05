明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

澳上市金礦商籲股東拒招金收購

【明報專訊】招金礦業（1818）在10月底提出要約，出資最多31億元收購由赤峰黃金（滬：600988）有份持股的澳洲上市西非金礦商Tietto（鐵拓）遇阻。鐵拓建議股東拒絕收購，並謂招金投機，出價明顯低估公司的價值，要取得內地監管機構批准存在不確定因素，並設下太多條件。招金反駁，認為交易可帶來價值及確定性。

資料顯示，招金及赤峰黃金原本持有在澳洲上市的鐵拓7.02%及12.49%，赤峰黃金亦是剛於今年1月才成為鐵拓的大股東，只派出一名非執行董事入局。現時鐵拓主要在西非國家科特迪瓦經營露天開採的阿布賈金礦。根據招金對鐵拓所提要約擬出價每股0.58澳元，較當時市價溢價36%，出資最多6.29億澳元（約31.26億港元）全面收購鐵拓，並擬爭取控股最少50.1%作為條件。

鐵拓：出價低估公司價值

鐵拓發公告表示，經其和顧問研究過後，董事會一致認為股東應拒絕招金的收購，並認為出價明顯低估了公司的價值。其更指出，有人趁阿布賈金礦今年初出金，並於明年就第二個金礦的可行性報告發出前，有如機會主義者擇機出手。由於要約設下條件眾多，要獲內地監管機構批准又存在不明朗因素，因此鐵拓建議股東不要接納招金的要約。

招金則強調，要約價可為鐵拓股東帶來價值和確定性，其更聲稱，在獲得必要的批准方面取得了進展，並相信有能力獲得所有必需的內地及澳洲監管機構批准。

上 / 下一篇新聞