市場料下月不加息 薩默斯：不宜過早判斷

他指出，投資者過度解讀數據，認為數據不代表就業市場已完全回穩，以及通脹有望持續回落至2%目標，即使美國長債息率上升，亦不代表聯儲局可以暫緩加息。

美國亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）亦稱，相信通脹可望逐步回落至2%的目標，不過距離聯儲局下次議息仍有更多數據待公布，包括兩項通脹數據，仍要觀察更多數據，才能確認情况是否符合期望，加息與否未有最終定案。

今年於在聯邦公開市場委員會（FOMC）擁有貨幣政策投票權的明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡里（Neel Kashkari）表示，最新公布的就業數據是好消息，可加強當局對經濟逐漸回復正軌的信心，但不足以作為結束加息周期的理據。

此外，美國財長耶倫早前被指未有在低息環境加強發債犯下大錯，她受訪時強調財政部在發債安排有既定準則，包括要確保債券組合到期年份均衡，現時債券組合平均年期歷來最長，認為財政部沒犯錯。