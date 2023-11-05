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經濟

美股三大指數做好 中概股跟升

【明報專訊】美國10月非農就業數據疲弱，中短期債息進一步下滑，三大指數上周五繼續做好，道指重上34,000點水平，一周計均漲逾5%。中概股跟升，恒指夜期及ADR指數亦較港收市高水至近18,000點水平。市場人士估計，本周一恒指將會高開至17,900點，不過要重上至18,200點水平要視乎成交表現。

道指曾升逾300點，收市升222點或0.66%，報34,061點；標指收市升0.94%，報4358點；納指亦升1.38%，報13,478點。總結一周，道指反彈5.1%；標指合計五連升，累漲5.9%，是今年最大單周升幅；納指亦升6.6%。

特斯拉（美：TSLA）股價早段曾升3.6%，收市升勢放緩至0.66%；蘋果（美：AAPL）收入連跌四季，股價逆市曾跌2.4%，收市跌幅縮窄至0.5%，報176.65美元。銀行股表現較佳，高盛（美：GS）收市升4.4%至327.62美元，為升幅最大道指成份股；摩根士丹利（美：MS）亦升3.8%。

此外，美匯指數亦曾跌穿105關，曾低見104.941，下挫1.11%，收市跌幅收窄至1.04%，報105.021。

反映中國概念股表現的金龍指數收市急升2.99%至6454點，嗶哩嗶哩（美：BILI）及蔚來（美：NIO）等均升逾5%，較港股收市普遍有溢價（見表）。

分析：恒指周一或高開至17900點

恒指夜期上周五收市升212點至17,867點，較現貨高水203點；ADR港股比例指數升133點至17,798點，騰訊（0700）ADR折合報206.45港元，較港周五收市升1.27%；美團（3690）ADR亦升1.41%。

獨立股評人謝明光表示，美國就業數據出台，市場預期12月加息機會很低，息口甚至有機會見頂，相信有利新興市場表現，本周初恒指有望向上，料周一或高開至17,900點水平。他認為，友邦（1299）等大藍籌第三季業績在內地經濟放緩下表現仍算「收貨」，港股要衝上18,000至18,200點水平，就要看成交能否達至1000億元以上。

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