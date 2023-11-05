啟德海灣首輪售60伙 呎價高見2.57萬 嘉華溫偉明：逾半買家為「新港人」 英皇澄天沽31伙

明報記者 甘潔瑩

樓花期長約18個月的啟德海灣1期，屬跑道區規模最大項目之一，項目昨日首推218伙，當中有212伙以價單形式推售，另推出6伙招標。據銷售安排，項目分A及B組揀樓，A組買家需認購最少1伙3房戶或1伙指定兩房戶，又或最少兩個指定單位；B組買家則最少購1伙。市場消息表示，項目獲揀選約60伙，平均呎價約2.1萬元。

啟德海灣買家1850萬購兩伙

嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）溫偉明表示，項目以用家為主，有多組買家有意購買多於一伙。慢熱銷情符合預期，但喜見大部分買家選購高層單位，當中成交呎價高見2.57萬元。已揀選的單位中，逾半數買家為「新香港人」（即已取香港永久居民資格），其中大部分揀選第2B座中高層E單位（16樓或以上兩房連儲物室及梗廚單位），實用面積553方呎，成交價由1180.8萬至1289.3萬元，平均實呎約2.2萬元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行錄一組買家斥資1850萬元購入啟德海灣兩伙兩房單位，將作自住用途。

歌手許靖韻購澄天1房

涉資逾500萬

同於昨日開售的英皇國際香港仔澄天，日前率先以招標推售特色戶，昨日亦首輪銷售，以價單形式推售85伙。據悉，項目共售出31伙，當中英皇娛樂歌手許靖韻（Angela）身體力行支持公司，斥資逾500萬元購入1房戶。

英皇國際副主席楊政龍表示，《施政報告》後一手、二手樓市反應理想，澄天出席準買家九成為自住客，一成為投資客，買家以區內分支家庭為主，亦有內地專才入市，將視乎銷情，考慮短期加推，或考慮加價。

維港滙II 3房2408萬售出

除上述兩個全新盤發售外，不少新盤餘貨單位亦錄得成交，由會德豐及信置（0083）等合作發展的西南九龍長沙灣維港滙II，昨日售出1個單位，為3A座28樓A室，實用面積826方呎，3房連套房間隔，成交價2408萬元，實呎29,153元。

[香港地產]