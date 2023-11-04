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經濟
2023年11月4日星期六
睇樓手冊
港股發威升433點 騰訊重上300元 市場炒美息見頂 科網金融股跑出
友寶首日升41% 每手賺2115元
打風開市提新方案 結算順延一日
聯交所計算上市年費現誤差 涉350公司
港上季食肆收益271億 按季兩連跌
友邦新業務價值78億 創第3季新高 按年升35%勝預期 內地訪客佔半
德勤料港府財赤1316億 儲備減16%
港PMI降至48.9見近1年低 私營景氣轉差
內地財新服務業PMI升至50.4遜預期
太古廣場辦公樓首三季租金跌13%
Coinbase：港對虛擬資產監管清晰
美新職15萬少9月近半 聯儲提早減息預期升
蘋果大中華收入跌2% 遠遜預期
蘋果觀察家：iPhone 15銷售周期具優勢
內地專才1868萬購峻源 慳稅490萬 1213萬買親海駅省318萬 業界料成樓市生力軍
麗港城本月首3日兩成交 近上月全月交投
CCL連跌三周共2.13% 今年樓價倒跌近2%
啟德海灣1期收2000票 超額8.5倍
恒地自由道舊樓批強拍 底價3.55億 每呎8897元
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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