恒地自由道舊樓批強拍 底價3.55億 每呎8897元

資料顯示，上述項目佔地4882方呎，現為一幢落成於1958年、樓齡65年的10層高商住物業，恒地等現持有項目約94.44%業權，2021年提交強拍申請，當時項目估值約2.899億元，即現時底價較兩年前申請估值高約6510萬元或22%。據恒地年報資料顯示，項目重建後涉約3.99萬方呎樓面，預計將興建一幢商住物業。

黎永滔拆售新銀中心一籃子車位

由資深投資者黎永滔等持有的灣仔新銀集團中心一籃子車位，上月起低調拆售，至今售出約18個，成交價介乎220萬至275萬元，套現約4555萬元。資料顯示，位於4樓60及61號車位，登記買家分別為紀惠集團副主席及行政總裁湯文亮的女兒湯振玲、兒子湯振傑。資料顯示，紀惠集團總部設於新銀集團中心，預計湯氏兄妹購入作自用。資料顯示，黎永滔2010年11月2500萬元購入該廈約27個車位，現時套現已較購入價多2055萬元或82%。

鄧成波家族2760萬沽堅拿道西3伙

另資料顯示，由已故「舖王」鄧成波家族成員劉綺婷持有的灣仔堅拿道西19至20號3個住宅單位，早前以2760萬元易手，每伙單位實用面積543方呎，總面積1629方呎，平均呎價約1.69萬元，登記買家為九建（0034）「太子女」柯沛縈。資料顯示，劉氏2017年10月以3150萬元購入，即持貨6年，帳面蝕讓390萬元或12%。