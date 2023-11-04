啟德海灣1期收2000票 超額8.5倍

澄天累收550票 超額5.5倍

至於同日首輪發售85伙的英皇國際（0163）香港仔全新盤澄天，昨日下午4時截止收票。市場消息指項目9日來累收約550票，超額認購約5.5倍。

英皇國際副主席楊政龍表示，澄天作為區內15年來全新盤 ，吸引大批南區家庭客，特別是年輕一代準買家入票認購，亦有不少來港專才及投資客。值得一提的是，每組買家最多可購買兩個單位，不設大手買家。

即將出擊的新盤、恒地（0012）旗下樓花期長約23個月的深水埗西洋菜北街重建項目，正加快銷售步伐。恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，項目雖然未定明開售時間表，但集團希望測試《施政報告》後的市場反應，有機會下周上樓書、開放兩個無裝修的示範單位，有機會本月推出。

綜合市場資訊，主要新盤11月迄今暫時共錄約5宗取消交易或撻訂個案；其中鼎珮旗下、已屆現樓長沙灣睿峰，成交紀錄冊顯示，今年4月透過招標，以1048.1萬元、實呎23,875元售出的東翼26樓實用439方呎B室兩房戶，最新顯示交易已被取消，料買家已撻訂，並遭發展商沒收訂金5%，涉約52.4萬元。

晉環連錄兩宗撻訂重售 吸3009萬

相反，早前更新價單並積極重推撻訂戶、路勁（1098）牽頭發展的黃竹坑港島南岸1期晉環，昨日連錄兩宗成交，成交紀錄冊顯示，兩伙均曾於上月被取消交易，單位為1A座22樓B室，實用612方呎兩房雙套戶，成交價1672.4萬元、實呎27,327元；另一伙為2A座33樓H室，實用488方呎兩房戶，成交價1337.1萬元、實呎27,340元，項目單日吸金3009.5萬元。

資料顯示，1A座22樓B室曾於2021年5月以1846.2萬元、實呎30,167元沽出，是次重售較上月低173.8萬元或近一成，而2A座33樓H室則同樣在2021年5月售出，當時購入價為1808.1萬元、實呎37,051元，是次較當時低約471萬元或26%。