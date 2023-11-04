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經濟

香港地產

麗港城本月首3日兩成交 近上月全月交投

【明報專訊】《施政報告》公布減辣後，二手交投氣氛有所好轉，十大屋苑之一的藍田麗港城，上月全月僅錄約3宗成交，但11月首3天已錄約兩宗成交。中原分區營業經理洪金興指，麗港城12座中層G室，實用517方呎兩房間隔、望園景，成交價608萬元、實呎11,760元；原業主2007年以225萬元買入，帳面賺383萬元或1.7倍。

嘉湖3房售475萬 長情業主賺307萬

至於同為十大屋苑之一的天水圍嘉湖山莊，則錄長情業主沽貨勁賺離場個案。美聯首席區域營業董事黃國良指出，嘉湖山莊景湖居第10座低層A室，3房1套戶，實用638方呎，以475萬元易手、實呎7445元，呎價料屬同類單位今年次低。資料顯示，景湖居同類2座低層A室，早前分別以470萬元及475萬元易手，實呎分別7367元及7445元，為屋苑同類單位今年低位；惟上述原業主早於2000年168萬元購入，帳面賺307萬元或1.8倍。

荃灣老牌屋苑麗城花園本月亦開齋，中原副分區營業經理李建華稱，屋苑2期7座中層E室，實用668方呎3房連套間隔，成交價616萬元、實呎9222元，低市價逾5%；原業主2011年5月395萬元購入，帳面賺221萬元或56%。另中原分行經理張朗霆指出，將軍澳維景灣畔13座低層B室，實用449方呎，1房戶，以632.8萬元沽出，成交價料屬屋苑同類今年新低，實呎14,094元；惟原業主早於2010年9月以300萬元購入，帳面仍獲利332.8萬元或1.1倍。

朗屏8號兩房625萬沽 7年帳升14%

元朗半新盤朗屏8號則終錄二手獲利成交，美聯高級分區營業經理徐君寶表示，朗屏8號第2座低層A室，實用499方呎兩房戶，原業主減價25萬元或4%後，以625萬元易手、實呎12,525元；原業主2016年以548.6萬元一手買入，帳面賺逾76萬元或14%。

相關字詞﹕維景灣畔 麗城花園 嘉湖山莊 朗屏8號 麗港城 施政報告

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