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經濟

香港地產

內地專才1868萬購峻源 慳稅490萬 1213萬買親海駅省318萬 業界料成樓市生力軍

【明報專訊】新一份《施政報告》為樓市減辣，推出「先免後徵」措施，大大降低外來人才來港置業稅款，連日來一、二手市場亦錄得內地專才入市個案，最新一宗是以1868萬元購入馬鞍山樓齡約4年的峻源，慳約490萬元辣稅，為新措施推出後市場上最大宗內地專才在港置業個案。此外，有內地專才1213萬元購入長實（1113）油塘親海駅樓花物業，料慳約318萬元辣稅。有學者指，政府減辣吸引內地專才入市，目前屬起步階段，真正成效要本月中後才表現出來，料他們勢將成為樓市生力軍。

明報記者 甘潔瑩

中原地產資深區域營業經理胡耀祖表示，樓市減辣後市場氣氛有改善，新措施亦吸引專才在港置業，錄得本月首宗成交的峻源，位於2座中層A室，實用面積1184方呎，3房1套房及工人套房間隔，以1868萬元易手，實呎15,777元，新買家為內地專才，見政府放寬人才置業稅，即把握機會買單位自用，在新措施下只須付約70萬印花稅，料可慳490萬元辣稅。原業主2019年以1991萬元一手購入，持貨4年，帳面蝕讓約123萬元或6%，連使費料實蝕逾216萬元或11%。

內地專才入市足迹遍及一二手

一手市場方面，有內地專才斥資逾千萬購入樓花物業。早前更新價單、長實旗下樓花期長21個月的油塘親海駅I，最新位於1座2樓A室，實用面積736方呎，3房間隔，以1213萬元成交，實呎16,481元。

市場消息指，買家屬內地專才，被《施政報告》推出的「先免後徵」新措施吸引，故入市單位自用，估計在新安排下，上述買家只需繳交約45.5萬元印花稅，有別於以往需預付辣稅，料慳約318.4萬元辣稅。

或需兩至三個月始見新措施成效

事實上，內地專才近日足跡遍及全港（見表），如早前筲箕灣香島錄內地專才以1095萬元購入近700方呎的兩房戶，單位為2座低層D室，實用面積695方呎，望山景，實呎15,755元，新措施下專才只需繳交約41萬元印花稅，料慳近290萬元辣稅。

另火炭星凱·堤岸2座38樓E室，實用385方呎，1房間隔，日前獲內地專才以865.3萬元承接，實呎22,475元，只需付25.95萬元印花稅，料慳稅233.64萬元辣稅。

中大經濟學系副教授莊太量表示，政府推出「先免後徵」，變相內地專才買樓免稅，惟措施推出只約一星期多，僅屬起步階段，即使內地專才入市，亦要花費時間物色單位，以及處理財務安排，故需要多兩至三周始見有關政策成效，甚至要兩至三個月後才反映實况。他預計，專才入市勢將成樓市生力軍。

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