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經濟
國際金融

蘋果大中華收入跌2% 遠遜預期

【明報專訊】消費者需求疲軟，蘋果公司（美：AAPL）銷售增長乏力。在截至9月底的第四財季，蘋果除了美洲市場以外，歐洲、大中華區、日本，以及其他亞太地區全部主要市場，均錄得按年收入倒退。其中大中華區市場收入出乎意料按年跌2%至151億美元，遠低於分析師預期的170億美元，是去年中以來大中華區最低的季度收入，反映蘋果正面臨中國經濟放緩，以及華為等競爭對手帶來的挑戰。

對聖誕季度銷售期望不大

蘋果對截至12月底的聖誕季度銷售期望不大，雖然預期iPhone收入將會上升，但季度整體收入將與去年同期相若，有別於分析師預期的5%增幅，預示蘋果短期內的收入難望顯著反彈，其股價早段跌約2%。

面臨中國經濟放緩及華為挑戰

今年兩度訪華的蘋果行政總裁庫克（Tim Cook），試圖向市場派定心丸，強調「從長遠來看，中國是極其重要的市場，我對其非常樂觀」。他將大中華區季度收入下跌，歸咎於Mac機和iPad的銷售較弱，加上匯率變動影響了收入。他強調倘匯率不變，大中華區收入實際有所增加，且iPhone產品在大中華區的銷售，更是歷年第四財季之冠。

不過，庫克亦指出，若中國整體的智能手機市場正在萎縮，蘋果的業績正反映iPhone在中國的市場份額增加。

不過市場關注蘋果競爭對手華為近期捲土重來帶來的影響。蘋果財務總監Luca Maestri形容，中國一直是全球競爭最激烈的市場，這種情况仍會持續。他強調在中國城市地區最暢銷的4款手機仍是iPhone產品。

但近期有迹象顯示，iPhone 15在中國的銷情可能不及去年同期的iPhone 14。市場研究機構Counterpoint Research此前估計，iPhone 15在中國推出頭17天的銷量，與去年同期的iPhone 14相比下跌4.5%。

大中華區為蘋果貢獻近兩成收入，而且是蘋果產品的主要生產基地。iPhone代工商鴻海近期因稅務及土地用途問題，正接受中國當局調查，暫未知具體調查情况，也為iPhone業務蒙上陰影。全球iPhone銷售在第四財季為蘋果貢獻438億美元銷售額，按年增長近3%，相當於蘋果整體收入接近五成。

受到去年的高基數影響，Mac機和iPad的季度收入按年下滑，不過服務業的季度收入按年增長16%至223億美元創新高。蘋果第四財季整體收入按年跌近1%至895億美元，略遜於分析師預期。季度利潤則按年增長11%至230億美元，勝於分析師預期。

（綜合報道）

[國際金融]

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