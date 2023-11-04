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經濟
國際金融

美新職15萬少9月近半 聯儲提早減息預期升

【明報專訊】受美國汽車工人聯合會（UAW）罷工等因素影響，美國就業市場降溫。10月非農就業職位增長15萬個，遜於市場預期的18萬個，並較9月下修至29.7萬個的增幅幾近減半，是6月以來最低的增幅。由於美國3大車廠大罷工令汽車工人減少約3.3萬個，美國上月製造業職位減少。加上運輸及倉儲等就業職位下滑，美國10月失業率升至3.9%，略高於分析師預期，是去年1月以來最高。隨着招聘速度放慢，薪酬增長回落。被視為潛在通脹指標的美國工人時薪，在10月的按月升幅降至0.2%，較9月低0.1個百分點。工人時薪按年升幅則降至4.1%，是2021年6月以來最低。

非農職位增長放慢，且8月和9月的非農就業職位合共下修逾10萬個，加上薪酬增長放慢，有助緩和潛在的通脹增長，進一步鞏固市場對利率見頂的預期，並押注美聯儲可能提早減息。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員昨晚押注美聯儲12月利率維持不變的概率，由周四的八成，升至九成。交易員最新押注，美聯儲明年5月開始減息，屆時利率下調0.25厘或以上的概率達到57.3%。相比非農數據公布前，明年5月減息的概率為四成左右，交易員押注6月才開始減息。

美10年債息一度跌穿4.5厘

美匯指數昨晚跌至105.1，跌至6周低位。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，昨晚低見4.83厘，較周四的4.975厘顯著下滑。美國10年期國債孳息率亦由周四的4.668厘，至昨晚一度跌穿4.5厘，一周跌幅超過0.3厘，可能創去年11月以來最大單周跌幅。美股3大指數早段升勢持續，道指升約200點，納指升約1%。國際油價昨晚下滑近1%。

凱投宏觀（Capital Economics）的分析指出，就業數據是美國第三季經濟的強勁勢頭，可能在第四季減弱的又一迹象，隨着工資增長繼續放慢，愈來愈難以想像美聯儲進一步加息。

10月就業人數減34.8萬

用於計算美國失業率的家庭調查顯示，美國10月就業人數減少34.8萬人。失業人數則增加14.6萬人，令失業人口增至651萬。就業市場放慢之際，美國服務業增長速度亦有所放緩。10月ISM非製造業指數降至51.8，是5個月來最低。

（綜合報道）

[國際金融]

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