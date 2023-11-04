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經濟

Coinbase：港對虛擬資產監管清晰

【明報專訊】美國主要虛擬貨幣交易所Coinbase（美：COIN）聯合創始人兼首席執行官Brian Armstrong昨於金融科技周論壇指出，香港證監會及金管局針對虛擬資產的監管清晰，令銀行可加強加密領域的合作，認為香港監管做得好，反映市場對虛擬資產業務持開放態度。

指英美港市場有良好機會

被問及會否考慮在港拓展業務，他就稱，Coinbase一直關注國際業務擴張，今年初已將業務擴展至加拿大、巴西及新加坡，將考慮成本和收益等因素再決定擴展到不同市場。

他續指，單從收入角度去看，英國、美國、香港等市場均具有良好機會，但開展業務屬重大決定，需聘請當地團隊，以及尋求獲得當地監管機構的許可。除了發達市場，亦應同時拓展業務至新興市場，特別是人口較多的市場，令相關市場可以公平方式參與全球經濟發展。

陳浩濂：或擴虛擬資產場外買賣規管

財經事務及庫務局副局長陳浩濂在另一論壇表示，Web 3.0可解決不少金融交易和商業運作難題，降低成本和提高效率，需把握及擁抱相關機遇。他提到，不少歐洲金融科技企業有意來港發展，透過香港進入亞洲和內地市場，香港在相關領域的監管路徑清晰明確，可令企業安心發展業務。

陳浩濂又指出，未來會根據市場發展進一步完善監管框架，包括擴大規管虛擬資產場外買賣活動。財庫局與金管局將就穩定幣發行人監管制度發布諮詢文件，收集業界同公眾意見，亦就銀行提供虛擬資產託管服務的相關指引諮詢業界，希望可充分保護客戶資產。

相關字詞﹕穩定幣 陳浩濂 虛擬資產 財經事務及庫務局 金融科技

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