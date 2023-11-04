明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

太古廣場辦公樓首三季租金跌13%

【明報專訊】太古地產（1972）旗下金鐘太古廣場辦公樓截至9月30日止首三季租金跌13%，跌幅較今年首兩季跌幅12%略增1個百分點，當中包括租約續租、訂新租約及租金檢討的租金變動情况，其中一、二座最新呎租介乎100至110元，三座呎租介乎90至100元，與首兩季相同。鰂魚涌太古坊辦公樓首三季租金跌8%，比首兩季跌幅9%收窄1個百分點。

港整體商廈租用率跌至93%

集團指出，經濟環境不穩定令辦公樓市場需求受壓，供應量增加亦為租金水平帶來下行壓力，部分企業選擇搬遷以節省租金開支，或趁機升級辦公空間，會計及財務匯報局和三井住友銀行於上季度遷入太古坊二座，太古廣場六座預租率升至近30%，預計物業於年底竣工。

太古香港整體辦公樓租用率於9月底為93%，比去年底降3個百分點，但比6月底僅降1個百分點，主要受除太古坊二座以外的其他太古坊辦公樓租用率下降拖累，但與部分同業比較仍維持高出租率，如於6月底，希慎興業（0014）在利園區出租率為89%，而恒隆地產（0101）在港辦公樓出租率88%。

於9月底，太古於內地辦公樓頤堤港一座租用率為85%，比6月底降7個百分點，太古滙和香港興業中心一座及二座租用率分別為92%及99%，比6月底分別升2和1個百分點。

首三季零售銷售額增長方面，太古廣場購物商場及東薈城名店倉分別升50.1%和51.2%，太古城中心升8.8%。太古城中心餐飲、時尚及飾物商店受惠於推廣，零售銷售額錄雙位數增長，東薈城名店倉新增4間商店，截至9月，推廣活動帶動新會員註冊量大升，當中40%為內地旅客。

相關字詞﹕太古城中心 太古坊 太古廣場 太古地產

上 / 下一篇新聞