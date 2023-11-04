港PMI降至48.9見近1年低 私營景氣轉差

分析師認為，整體投入成本於第4季初超越產出價格升幅，或導致投資和就業削減，對企業年底的業績增長難以樂觀。

私企連續4個月減經營活動

該報告指出，私營企業連續4個月縮減經營活動，減產幅度更是一年以來最大，惟整體尚算溫和，當中以製造業的跌幅最為明顯。報告續稱，經營活動萎縮主因來自內地的訂單量持續減少，並隨新訂單與產量緊縮，業者於是減少採購，令庫存水平由升轉降，亦縮減團隊規模。

同時，供應商表現自5月以來首次改善，主要受惠於需求端壓力紓緩。不過，原材料價格、運輸成本、員工薪資均有上升，導致投入成本持續高企，更進一步遠高於長期平均值，反映價格通脹加劇。當中以批發及零售業首當其衝，而服務業則緊隨其後。另一方面，產出價格的上升速度創4個月以來最慢，與整體投入成本通脹形成對比。

標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，香港私營經濟第四季初的營商環境持續轉差，新訂單跌幅雖然收窄，但私營企業的悲觀情緒反而加深。當中以私營企業利潤受壓尤其值得關注，整體投入成本通脹於踏入第四季度之際，進一步超越產出價格升幅，該現象或造成投資和就業削減，恐對年底的業績增長難以樂觀。

Jingyi Pan稱，市場需求必須在未來數月好轉，才能延續企業的產出增長和經營信心。