德勤料港府財赤1316億 儲備減16%

憂本年度賣地收入難達標

陳茂波曾於上周五（27日）電台節目中預計，今年財政赤字或增至超過1000億元，較年初財政預算案中所預計的544億元增一倍，因其外部經濟環境欠佳，疫後經濟復蘇較想像中慢。

尹佩儀指，港府於今年4月至9月間，實際赤字為1777億元，去年同期則為2500多億元，其減少主要原因為政府減少支出，以及受發債時間差異所影響，赤字最後數目將依賴未來幾個月於賣地方面的收入，現時政府於赤柱及金鐘擁兩幅金額較大的土地有待出售。

她續指出，政府曾預測今年將放售15幅土地，惟截至目前為止僅出售兩幅土地，與早前陳茂波預測本年度賣地收入達850億元的目標仍有一段距離。

德勤預計今年下半年利得稅及薪俸稅的收入將會與去年相若，有機會錄得輕微升幅；至於物業印花稅及股票印花稅收入均難以預測，兩者於今年上半年交投量頗低，而港府先前公布將股票印花稅及物業交易印花稅減辣，有望帶動交投量，德勤預計整體印花稅稅收與去年分別不大。

香港將於2025年推出全球最低稅率制度（GMCTR），大型跨國企業於港營運時，若營業額達到7.5億歐元（約62.37億港元），則需繳交最低實際稅率15%，其制度將削弱跨國企業到港投資的意欲。有見及此，德勤就下個財政年度的香港財政預算案，建議港府利用於全球最低稅率制度多收取的稅收收入，以資助或補貼等回贈予企業，以保持香港的競爭力。另外，德勤亦建議港府檢視現行稅務優惠制度，認為港府可考慮以「可退還的稅收抵免」形式提供稅務優惠，若政府超過應收稅額時，向納稅人退還差額。