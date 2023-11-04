港上季食肆收益271億 按季兩連跌

9月按年升10% 7個月來最差

經季節性調整後，今年第3季食肆總收益以價值計及數量計按季分別下跌2%及6.4%；扣除價格變動影響，上季食肆總收益以數量計按年上升8.4%。

今年首3季計，食肆總收益價值及數量分別上升33.9%及28.9%。今年7月及8月食肆總收益價值分別按年上升14.4%及12.6%；以數量計分別上升10.2%及8.7%。9月表現明顯轉差，食肆總收益價值按年升10.4%至86.26億元，是今年2月以來表現最差的月份；扣除價格變動影響後，以數量計按年升6.3%。

以食肆類別計，第3季中式餐館、非中式餐館、快餐店、酒吧及雜類飲食場所總收益，以價值計分別按年上升18.3%、5.5%、11.4%、10.4%及18.1%；以數量計亦分別按年上升14%、1.9%、7.1%、6.6%及13.8%。

業界：北上消費 10月生意料更差

香港餐飲聯業協會會長黃家和認為，今年第3季食肆總收益表現不太理想，相信政府亦是基於上季數據而積極推動夜經濟發展，以吸引更多內地及海外旅客到訪，雖然人流有所增長，但整體消費力度未見提升。

他續稱，餐飲業一直擔心市民北上消費將成為生活常態，雖然上月初黃金周令行業出現「小陽春」，不過重陽期間港人北上消費持續，相信10月生意表現會更差，料整體收益約85至90億元。他認為，北上消費已成為不可逆轉的趨勢，不想看到結業潮，希望政府可推出更多措施，甚至是聯合零售等數個行業一同努力，吸引市民留港消費，否則行業生意會面臨更大壓力。

政府發言人表示，今年第3季食肆總收益價值繼續錄得顯著按年升幅，不過9月初的極端天氣情况對業務造成短暫干擾。展望未來，訪港旅遊業持續復蘇，應繼續為食肆業務帶來支持，住戶收入繼續改善以及包括「香港夜繽紛」在內的多項政府支援措施，亦應有一定幫助。