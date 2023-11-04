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經濟

打風開市提新方案 結算順延一日

【明報專訊】證監會、港交所（0388）正研究落實「打風不停市」細節。據了解，業界目前提出兩個方案討論，第一個方案是在打風日維持交易及結算，第二個方案則是在打風日，只維持當日交易，結算會順延至下一營業日。港交所目前未有最後決定。

證券業協會主席高鵑表示，就「打風不停市」安排，業界提出兩個方案考慮。

第一個方案是在打風日維持交易及結算，即前一日的結算仍會照常進行，換言之，安排與平日沒打風的日子，並沒有分別，只是新股打風日可能暫緩上市。但股市正常開市，但這方案必須銀行全力配合下才可進行，因為交收必須銀行參與才可進行。

另一方案：

打風日維持交易及結算

第二個方案，則分為兩階段。首階段不是強制所有券商參與，打風日只維持交易，但結算會順延至下一營業日。第二個階段，則在券商及銀行逐漸適應情况下，在打風日維持交易及結算。

高鵑認為，最理想的安排，當然是同日可交易及結算，但這必須要銀行配合。因此若初期「只做一半」，即打風日只維持交易，但結算會順延至下一營業日，都可以接受。

證券及期貨專業總會會長陳志華表示，打風日只維持當日交易，結算會順延至下一營業日，在交收方面可以接受。但他強調，若「打風不停市」在未解決人身安全的情况下而強行推出，仍會表示反對。

今年港股多次因惡劣天氣而要停市，影響交投，亦與其他市場相關安排有落差。

今年《施政報告》再次提及維持惡劣天氣下港股市場交易安排。據了解，港交所擬於今年底前就此進行諮詢，目標是在2024年風季推行。

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