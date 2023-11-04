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經濟

港股發威升433點 騰訊重上300元 市場炒美息見頂 科網金融股跑出

【明報專訊】承接隔晚美股上揚及憧憬美國息口見頂，亞洲股市昨天全面做好，恒指午後升勢擴大，高位見17,729點，升498點，升幅約2.9%，並貼近高位收市，報17,664點，升433點，升約2.5%，升幅創1個月最大，跑贏區內主要股市指數，且升穿20天線，惟仍受制於50天線，整體成交亦未突破千億大關。

國指收報6052點，升約2.4%，而科指更升3.2%，至3937點，均見逾兩周收市高位。

主板成交909億元，較周四增加27.83%。而北水南下合計淨流入11.58億元，較周四增加23.23%。全周計，三大指數連升第二周，恒指全周累升1.5%，國指累升1.2%，而科指更累升3.4%。

至於內地股市亦做好，滬指升0.7%，深指升1.2%，滬深300升0.8%。

成交909億升28%

藍籌股成交額437.5億元，佔大市成交48.13%，ATMX表現標青，成交額共約139.2億元，佔大市成交額15.3%，推高恒指133點，佔大市升幅約30.7%。

ATMX標青 京東重返紅底股

其中騰訊（0700）股價重越300元關口，曾高見304.2元，收報302.6元，升4.8%，成交額約64.5億元，阿里巴巴（9988）周四升破80元後續向上，曾高見83.1元，收報82.85元，升2.9%。京東（9618）早段重返紅底股後續升，曾高見104元，收報103.1元，升3.7%。

重磅金融股也推高恒指，當中以友邦保險（1299）最突出，昨早披露第三季新業務價值按固定匯率計升35%，勝預期，觸發股價破70元，高見71.4元，收市仍升3.8%。匯控（0005）收報58.2元，升2.1%，更連升3日，累升共約3.6%，成交增加亦刺激港交所（0388）升3.6%，收報285.6元。該3隻金融股推高恒指99點。

港交所做好 漲3.6%

蘋果（美：AAPL）行政總裁庫克指9月底止第四季度，iPhone銷售在中國創季度紀錄，刺激丘鈦科技（1478）升7.8%，瑞聲科技（2018）升7.3%，舜宇光學（2382）升5.3%。

分析：港股隨外圍反彈

是否轉勢待觀察

獨立分析師彭偉新表示，港股昨日跟隨外圍反彈，是否轉勢有待觀察，在收市前競價時段，成交額只有39億元，且恒指成分股在收市競價時段尾市流出約9億元，反映投資者在周末前未再加注港股，對後市未敢過分樂觀，料阻力位為17,762點的50天線位置。

明報記者

相關字詞﹕藍籌股 阿里巴巴 騰訊 恒指 股市

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